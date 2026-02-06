Σε επιφυλακή βρίσκονται δήμος και Πολιτική Προστασία για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σημαντικά προβλήματα έχουν προκαλέσει στην Πρέβεζα οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών, με τις Δημοτικές Ενότητες Ζαλόγγου και Λούρου να βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Η πιο ανησυχητική κατάσταση καταγράφεται στη Μυρσίνη, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη φαινόμενο κατολίσθησης και καθίζησης του εδάφους, δημιουργώντας κινδύνους για κατοικίες της περιοχής.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί εξοχική κατοικία που βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο της ολίσθησης, ενώ ο δήμος Πρέβεζας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης. Δεν αποκλείεται, εφόσον το φαινόμενο επεκταθεί, να απαιτηθεί προληπτική εκκένωση και άλλων σπιτιών.

Ο δήμαρχος Πρέβεζας, Νίκος Γεωργάκος, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι η καθίζηση έχει ήδη επηρεάσει τόσο το οδικό δίκτυο όσο και κατοικίες, υπογραμμίζοντας πως μετά από αυτοψία διαπιστώθηκε άμεσος κίνδυνος για συγκεκριμένο σπίτι. Όπως τόνισε, κρίνεται αναγκαία η παρέμβαση εξειδικευμένων γεωλόγων και του ΙΓΜΕ, προκειμένου να αξιολογηθεί το φαινόμενο και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

Παρότι τα σπίτια παραμένουν κατοικήσιμα και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης λειτουργούν, πραγματοποιούνται έλεγχοι και στις υποδομές του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς έχουν εντοπιστεί επικίνδυνες κλίσεις σε στύλους ηλεκτρισμού.

Την ίδια ώρα, προβλήματα καταγράφονται και στο εθνικό οδικό δίκτυο Πρέβεζας–Ηγουμενίτσας, στο ύψος της περιοχής Καστροζικιά–Ριζά. Εκεί, επαναλαμβανόμενες κατολισθήσεις καθιστούν αναγκαίες συνεχείς παρεμβάσεις μηχανημάτων για να διατηρηθεί η κυκλοφορία.

Ανάλογα φαινόμενα καθιζήσεων σημειώνονται και στον Μύτικα, κοντά στο νέο λιμάνι, εντείνοντας την ανησυχία των τοπικών αρχών.

Ο δήμος Πρέβεζας έχει ήδη προχωρήσει σε καταγραφή όλων των επικίνδυνων σημείων και έχει υποβάλει αιτήματα χρηματοδότησης προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Υποδομών, με προϋπολογισμό που προσεγγίζει τις 800.000 ευρώ, για την αποκατάσταση των ζημιών. Όπως επισημαίνεται, το φαινόμενο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ η συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και τους ειδικούς συνεχίζεται, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν νέοι κίνδυνοι.