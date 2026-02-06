«Μπαμπά, σ’ αγαπώ» - Απόψε στις 21:00 στον Alpha με ένα διπλό απολαυστικό επεισόδιο!

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Πέμπτης η νέα οικογενειακή σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» και η υποδοχή της από το τηλεοπτικό κοινό ήταν κάτι παραπάνω από ενθουσιώδης.

Το δυναμικό κοινό 18-54 χάρισε στους 3 μπαμπάδες ένα 20,2% ποσοστό τηλεθέασης ενώ παράλληλα το σύνολο κοινού ένα 18,7%. Χαρακτηριστική ήταν η προσέλκυση του γυναικείου κοινού 15-24 που απόλαυσαν τη νέα σειρά του Alpha σε ποσοστό 28,8% ενώ παραπάνω από 2.000.000 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω για 1’ στην πρεμιέρα του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Οι περιπέτειες για τον Νίκο, τον Δημήτρη και τον Ηρακλή συνεχίζονται απόψε στις 21:00 σε άλλο ένα απολαυστικό διπλό επεισόδιο.

{https://www.youtube.com/watch?v=VxfWcyvsBvE}

Τι θα δούμε απόψε στο «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»

Επεισόδιο 3: «Οι άντρες δεν κλαίνε»

Ο Δημήτρης, ο Νίκος κι ο Ηρακλής συλλαμβάνονται κι οδηγούνται στο τμήμα με τις στολές λαχανικών που φορούσαν για την χορογραφία της παιδικής γιορτής και δυστυχώς ο μόνος που μπορεί να τους βγάλει από μέσα είναι η Βιργινία.

Ο Νίκος τρέχει να προλάβει το ραντεβού με τη Στέλλα στην κλινική γονιμότητας, ο Δημήτρης την Κατερίνα, τη μητέρα του Βίκτωρα, που ο ντετέκτιβ έχει εντοπίσει σε μια καφετερία να πίνει καφέ κι ο Ηρακλής να βρει τα πεθερικά του ελπίζοντας ότι θα τον αφήσουν να ξαναπάρει τον Στέλιο σπίτι του.

Όταν όμως οι προσπάθειες του αντιμετωπίζουν πόρτες ερμητικά κλειστές, αναγκάζεται να ζητήσει βοήθεια από την Τζένη.

Ταυτόχρονα, ο Νίκος φοβάται ότι η Σοφία θα πει την αλήθεια στη Στέλλα για την γιορτή στο νηπιαγωγείο κι ο Δημήτρης αναγκάζεται να πάρει τον Βίκτωρα στη δουλειά, προσπαθώντας να τον κρύψει από την Παυλίνα και τους άλλους συναδέλφους του, με απρόσμενα αποτελέσματα.

{https://www.youtube.com/watch?v=w5wn9vjHSMg}

Επεισόδιο 4: «Ο ελέφαντας στο δωμάτιο»

Ο Στέλιος, ο Βίκτωρας κι η Σοφία ξεκινάνε να γράψουν ένα γράμμα στην Τζένη τη δικηγόρο, ζητώντας της να αναλάβει τον Ηρακλή για να ξαναενώσει τον Στέλιο με τον πατέρα του.

Ο Νίκος προσπαθεί να βρει τρόπο να κλείσει νέο ραντεβού με τον Αμερικάνο γιατρό στην κλινική γονιμότητας για να σώσει τη σχέση του με τη Στέλλα. Όταν ζητάει τη βοήθεια του τετραπέρατου Δημήτρη, οι δυο μπαμπάδες αποφασίζουν να στήσουν μια απίθανη «κομπίνα» που ίσως εξασφαλίσει στον Νίκο το ραντεβού με τον γιατρό που κανείς δεν μπορεί να δει.

Ο Ηρακλής επιμένει να μπει να δει τον Στέλιο στο νηπιαγωγείο, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τη Βιργινία που δεσμεύεται από τη δικαστική απόφαση.

Οι περιπέτειες του Δημήτρη με την πατρότητα επηρεάζουν την απόδοση του στην εταιρεία και η Παυλίνα τον πιέζει όλο και περισσότερο ενώ η Ελένη υποψιάζεται ότι ίσως ο Δημήτρης δεν είναι πατέρας του Βίκτωρα και του ζητάει να της πει όλη την αλήθεια.

Μια λάθος συνεννόηση οδηγεί τη Βιργινία να επισκεφτεί το σπίτι της Στέλλας και του Νίκου για πρώτη φορά.

{https://www.youtube.com/watch?v=e5y1jcS8Kgs}

