Η Betsson ανακοινώνει τη νέα πολυετή συνεργασία της με το Davis Cup, ως Επίσημος Στοιχηματικός Χορηγός της κορυφαίας διεθνούς ομαδικής διοργάνωσης στο ανδρικό τένις.

Η έναρξη της συνεργασίας συμπίπτει με την έναρξη της αγωνιστικής δράσης του Davis Cup 2026 και συγκεκριμένα με τη συνάντηση Ελλάδα – Μεξικό, η οποία θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do χτυπά η καρδιά του Davis Cup, καθώς η Ελλάδα υποδέχεται το Μεξικό στις 7 και 8 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο των play-offs του World Group I της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης εθνικών ομάδων στο τένις.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Betsson θα έχει ενεργή παρουσία στο Davis Cup μέσα από ένα ευρύ φάσμα εμπορικών ενεργειών και πρωτοβουλιών που απευθύνονται στους φιλάθλους. Η παρουσία της εταιρείας θα περιλαμβάνει branding στα γήπεδα των διοργανώσεων, ειδικά activations στις Fan Zones, καθώς και τη δημιουργία συν-επώνυμων προϊόντων για τους φιλάθλους του αθλήματος.

Η Betsson προστίθεται στο ισχυρό χαρτοφυλάκιο χορηγών του Davis Cup, το οποίο περιλαμβάνει διεθνώς αναγνωρισμένα brands. Το 2025, η Betsson απέσπασε πολλαπλά βραβεία του κλάδου, για το έργο της στους τομείς της υπευθυνότητας, της ασφάλειας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης.

Το Davis Cup, που βρίσκεται στο 126ο έτος διεξαγωγής του, αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια διεθνή ομαδική διοργάνωση στον παγκόσμιο αθλητισμό, με ρεκόρ συμμετοχής 160 χωρών για το 2026.

Η αγωνιστική δράση του Davis Cup 2026 περιλαμβάνει συνολικά 39 αναμετρήσεις εντός ή εκτός έδρας που διεξάγονται παγκοσμίως το διάστημα 6-8 Φεβρουαρίου.

Στο τένις, η Betsson αποτελεί χορηγό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (ΕΦΟΑ), βασικό χορηγό του BNP Paribas Nordic Open, ενώ στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με τον πρώην τενίστα Jonas Björkman. Ο Όμιλος έχει επίσης χορηγήσει πολλαπλά τουρνουά ATP στη Νότια Αμερική. Η συνεργασία με το Davis Cup ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική εστίαση και ανάπτυξη της Betsson στην παγκόσμια αγορά του τένις.

Ο Ronni Hartvig, Chief Commercial Officer του Betsson Group, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που στηρίζουμε ένα από τα πιο ιστορικά και αναγνωρισμένα τουρνουά στον παγκόσμιο αθλητισμό. Η συμμετοχή μας στο Davis Cup ενισχύει τη μακροχρόνια δέσμευσή μας στο τένις και μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε ακόμη πιο ολοκληρωμένες εμπειρίες στους φιλάθλους παγκοσμίως. Μέσα από τη στήριξή μας στη διοργάνωση, τις αποδόσεις μας για παίκτες και ομάδες και τις επιτόπιες δράσεις μας, στόχος μας είναι να κάνουμε την εμπειρία των φιλάθλων ακόμη πιο συναρπαστική και αξέχαστη».

Η νέα αυτή συνεργασία ενισχύει περαιτέρω το εκτεταμένο διεθνές χαρτοφυλάκιο αθλητικών χορηγιών της Betsson στον κορυφαίο αθλητισμό. Ο Όμιλος Betsson είναι σήμερα βασικός χορηγός των ποδοσφαιρικών συλλόγων Inter, Club Brugge και Boca Juniors, ενώ στην Ελλάδα αποτελεί τον χορηγό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, του ΟΦΗ, του Ηρακλή, αλλά και των ομάδων μπάσκετ Άρης Betsson, Περιστέρι Betsson, Μύκονος Betsson, της γυναικείας ομάδας βόλεϊ Πανιώνιος Betsson, και της γυναικείας ομάδας υδατοσφαίρισης Άλιμος Betsson.