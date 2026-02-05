Αύξηση της θετικότητας σε γρίπη στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας - Η έκθεση του ΕΟΔΥ.

Εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω γρίπης και επτά από κορονοϊό μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ σημαντική αύξηση παρουσίασε η θετικότητα στον RSV.

Η θετικότητα στη γρίπη παρουσίασε σημαντική μείωση στην κοινότητα, αλλά αύξηση στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις, η οποία αφορά στην περίοδο από τις 26 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου.

Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα καταγράφηκαν εννέα νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη και 13 σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ. Επίσης, δηλώθηκαν αναδρομικά τρία σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία στην εντατική.

Μείωση παρουσίασαν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία - σε σύγκριση με μία εβδομάδα νωρίτερα- οι οποίες ανήλθαν σε 597 (από 649), ενώ σε υψηλά επίπεδα παραμένει το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο της γρίπης Α στα αστικά λύματα.

Σε ό,τι αφορά στον κορονοϊό, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ έγιναν τέσσερις διασωληνώσεις, την προηγούμενη εβδομάδα. Το ίδιο χρονικό διάστημα έγιναν 108 εισαγωγές σε νοσοκομεία, από 119 μία εβδομάδα νωρίτερα.

Για τον RSV, ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι «η θετικότητα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παρουσίασε σημαντική αύξηση, ενώ στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα».

Γρίπη - Κορονοϊός: Τα επιδημιολογικά δεδομένα

Η σύνοψη των επιδημιολογικών δεδομένων για τις αναπνευστικές λοιμώξεις, το χρονικό διάστημα από τις 26 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

- Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

- Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών COVID-19 από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Την εβδομάδα 05/2026 καταγράφηκαν 108 νέες εισαγωγές COVID-19, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=119).

- Από την αρχή του καλοκαιριού του 2025 καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 05/2026 καταγράφηκαν τέσσερις νέες διασωληνώσεις και επτά νέοι θάνατοι. Από την εβδομάδα 01/2025 μέχρι την εβδομάδα 05/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 83.

- Από το τέλος της άνοιξης του 2025 και μετά, καταγράφεται σταδιακή άνοδος του παραλλαγμένου στελέχους XFG, που εμφανίζεται να είναι το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις από τις αρχές Ιουλίου.

- Κατά την εβδομάδα 05/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός της γρίπης

- Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), συνεχίζει την πτωτική της τάση, παρουσιάζοντας σημαντική πτώση την εβδομάδα 05/2026. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) καταγράφηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

- Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών γρίπης από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Οι νέες εισαγωγές γρίπης παρουσίασαν μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (597 νέες εισαγωγές έναντι 649 την εβδομάδα 04/2026).

- Κατά την εβδομάδα 05/2026 καταγράφηκαν 13 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και εννιά νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Επιπλέον, δηλώθηκαν αναδρομικά τρία σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, με ημερομηνίες εισαγωγής εντός των προηγούμενων εβδομάδων.

- Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την 04/2026 έχουν καταγραφεί 121 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 45 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 01/2025 έως την εβδομάδα 05/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 129.

- Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την εβδομάδα 05/2026, μεταξύ 3.162 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 588 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, 587 τύπου Α και ένα τύπου Β.

- Από τα 427 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 293 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 134 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09. Το καλύτερο μέτρο πρόληψης παραμένει ο εμβολιασμός. Ο ΕΟΔΥ κάνει ισχυρή σύσταση στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμβολιασμό χωρίς καθυστέρηση κατά της γρίπης, έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας επί εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με γρίπη για χορήγηση αντι-ιϊκής αγωγής, καθώς και για χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό. Επιπλέον, συστήνεται στον πληθυσμό η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν αναπνευστική υγιεινή, συχνό πλύσιμο των χεριών και καλό αερισμό των χώρων.

- Κατά την εβδομάδα 05/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο της γρίπης Α στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας σταθερότητα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

- Η θετικότητα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παρουσίασε σημαντική αύξηση, ενώ στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις