Τα επιδημιολογικά δεδομένα του ΕΟΔΥ για γρίπη και κορονοϊό - Αύξηση στη θετικότητα σε RSV.

Σε σχετικά υψηλά επίπεδα παραμένει η θετικότητα στη γρίπη, αύξηση καταγράφηκε στον RSV, ενώ δεν υπήρξε σημαντική μεταβολή σε ό,τι αφορά στον κορονοϊό, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις.

Μέσα σε μία εβδομάδα, από τις 19 έως τις 25 Ιανουαρίου, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Επίσης, καταγράφηκαν 19 σοβαρά κρούσματα γρίπης, με νοσηλεία σε ΜΕΘ. Πρόκειται για 13 άνδρες και 6 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 67 έτη. Επιπλέον, δηλώθηκαν αναδρομικά ένας θάνατος και πέντε σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία στην εντατική.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η αύξηση των εισαγωγών λόγω γρίπης την προηγούμενη εβδομάδα, από 613 σε 649 ασθενείς. Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα συνεχίζει την πτωτική τάση της, αλλά παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ. Επίσης, σε υψηλά επίπεδα είναι το σταθμισμένο ιικό φορτίο της γρίπης Α στα αστικά λύματα.

Σε ό,τι αφορά στον κορονοϊό, την προηγούμενη εβδομάδα οχτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο διασωληνώθηκαν. Μικρή μείωση παρουσίασαν οι εισαγωγές, που ανήλθαν σε 119.

Τέλος, αύξηση παρουσίασε η θετικότητα σε RSV τόσο στην κοινότητα, όσο και στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα για γρίπη και κορονοϊό

Η σύνοψη των επιδημιολογικών δεδομένων για τις αναπνευστικές λοιμώξεις το χρονικό διάστημα 19-25 Ιανουαρίου.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, δείχνοντας μια σταθεροποίηση σε σχετικά υψηλά επίπεδα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει υπέρβαση της μέγιστης τιμής που καταγράφηκε την εβδομάδα 01/2026.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

- Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

- Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών COVID-19 από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Την εβδομάδα 04/2026 καταγράφηκαν 119 νέες εισαγωγές COVID-19, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=138).

- Από την αρχή του καλοκαιριού του 2025 καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 04/2026 καταγράφηκαν δύο νέες διασωληνώσεις και οκτώ νέοι θάνατοι. Από την εβδομάδα 01/2025 μέχρι την εβδομάδα 04/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 81.

- Από το τέλος της άνοιξης του 2025 και μετά, καταγράφεται σταδιακή άνοδος του παραλλαγμένου στελέχους XFG, που εμφανίζεται να είναι το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις από τις αρχές Ιουλίου.

- Κατά την εβδομάδα 04/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας σταθερότητα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός της γρίπης

- Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), συνεχίζει την πτωτική της τάση και την εβδομάδα 04/2026, παραμένοντας ωστόσο σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) καταγράφηκε επίσης μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

- Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών γρίπης από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Οι νέες εισαγωγές γρίπης παρουσίασαν μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (649 νέες εισαγωγές έναντι 613 την εβδομάδα 03/2026).

- Κατά την εβδομάδα 04/2026 καταγράφηκαν 19 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 12 νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Επιπλέον, δηλώθηκαν αναδρομικά πέντε σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, με ημερομηνίες εισαγωγής εντός των προηγούμενων εβδομάδων καθώς και ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπη εντός της εβδομάδας 03/2026.

- Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την 04/2026 έχουν καταγραφεί 105 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 36 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 01/2025 έως την εβδομάδα 04/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 120.

- Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την εβδομάδα 04/2026, μεταξύ 2.952 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 536 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, 535 τύπου Α και ένα τύπου Β.

- Από τα 387 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 267 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 120 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09. Το καλύτερο μέτρο πρόληψης παραμένει ο εμβολιασμός. Ο ΕΟΔΥ κάνει ισχυρή σύσταση στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμβολιασμό χωρίς καθυστέρηση κατά της γρίπης, έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας επί εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με γρίπη για χορήγηση αντι-ιϊκής αγωγής, καθώς και για χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό. Επιπλέον, συστήνεται στον πληθυσμό η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν αναπνευστική υγιεινή, συχνό πλύσιμο των χεριών και καλό αερισμό των χώρων.

- Κατά την εβδομάδα 04/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο της γρίπης Α στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

- Η θετικότητα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

