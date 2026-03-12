Στο ΑΣΕΠ οι πίνακες με τα ονόματα των επιλεχθέντων.

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα για την πλήρωση πενήντα τεσσάρων (54) εκ των εβδομήντα δύο (72) θέσεων μόνιμου προσωπικού, του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (κωδικός θέσης 213), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4765/2021, (Α΄6), όπως ισχύει και της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν.5149/2024 (Α’169), στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης 2Γ/2024 (ΦΕΚ 63/τ. Α.Σ.Ε.Π./31.12.2024), με τα ίδια ακριβώς τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων και κατάταξης των εν λόγω κλάδων/ειδικοτήτων χωρίς ειδική επισήμανση. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην οικεία προκήρυξη.

Ο πίνακας διοριστέων αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Οι λοιπές δεκαοκτώ (18) θέσεις θα πληρωθούν από τους επόμενους στη σειρά κατάταξης υποψηφίους, έπειτα από την επιτυχή εξέτασή τους στη δοκιμασία της Ορθοφωνίας, όπως προβλέπεται από την οικεία Προκήρυξη.