Ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα οι αιτήσεις.

Η εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες Μον. ΑΕ (ΟΣΥ ΜΑΕ) προχωρά στην πρόσληψη 500 οδηγών λεωφορείων για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, οι οποίες θα λήξουν αυτοδίκαια με την ολοκλήρωσή τους, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Οι θέσεις απευθύνονται σε υποψηφίους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δηλαδή αποφοίτους Λυκείου (ΔΕ) και Γυμνασίου (ΥΕ).

Ειδικότητες

ΔΕ Οδηγών

ΥΕ Οδηγών

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα τους καθώς και το ποινικό τους μητρώο, μέσω της ειδικής πλατφόρμας προσλήψεων της ΟΣΥ στη διεύθυνση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 16 Μαρτίου και ολοκληρώνεται το Σάββατο 4 Απριλίου 2026.