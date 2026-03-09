Παράταση αιτήσεων στην ΑΣΕΠ 1Κ2025.

Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει οτι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ενστάσεων των υποψηφίων κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Κ/2025 (Φ.Ε.Κ. 2/26.02.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.), που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εκατόν είκοσι (120) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και εκατόν πενήντα έξι (156) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.),, έως και την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00.