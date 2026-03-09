Σημαντικές ζημιές σε χωριά της Θεσπρωτίας και των Ιωαννίων μετά τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ, αγωνία για το αν παραταθεί η απόφαση για κλειστά σχολεία.

Σε ρυθμούς αδιάκοπης μετασεισμικής ακολουθίας είναι η Ήπειρος μετά τον χθεσινό σεισμό των 5.3 Ρίχτερ κοντά στα Ιωάννινα που οδήγησε στην απόφαση για κλειστά σχολεία σήμερα στο Δήμο Ιωαννιτών, Ηγουμενίτσας, Δωδώνης. Παράλληλα στο Δήμο έμεινε κλειστό το Δημοτικό Σχολείο Λεπτοκαρυάς ενώ στο Δήμο Σουλίου κλειστά έμειναν το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Παραμυθιάς.

Σε χορό Ρίχτερ η Ήπειρος

Από την εκδήλωση του κύριου σεισμού των 5,3 R χθες το πρωί, η γη στην Ήπειρο δεν έχει σταματήσει να τρέμει, με τον αριθμό των μετασεισμών να αυξάνεται όσο περνά η ώρα σύμφωνα με το epiruspost.gr. Η συχνότητα των δονήσεων είναι εντυπωσιακή, καθώς καταγράφεται κατά μέσο όρο ένας μετασεισμός ανά 15 με 20 λεπτά. Αν και η πλειονότητα αυτών είναι μικρού μεγέθους (μεταξύ 1,5 και 2,8 Ρίχτερ), το μικρό εστιακό βάθος (περίπου 10 χλμ) τους καθιστά ιδιαίτερα αισθητούς, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της Θεσπρωτίας και των Ιωαννίνων. Πάνω από 90 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί μέσα στο πρώτο 24ωρο με επίκεντρο σταθερά στην περιοχή μεταξύ Λεπτοκαρυάς και Ζίτσας. Πολλές από τις δονήσεις συνοδεύονται από βοή, γεγονός που αναστατώνει τους πολίτες, ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι επιστήμονες παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι ο μεγάλος αριθμός μετασεισμών είναι μεν κουραστικός για τον πληθυσμό, αλλά λειτουργεί εκτονωτικά για το ρήγμα. Ωστόσο, η εγρήγορση των αρχών παραμένει στο “κόκκινο”, καθώς η ακολουθία αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες ακόμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgy7op3e0s3t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σχολεία και σεισμός: Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι για ζημιές - Η επόμενη μέρα για τα μαθήματα

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία τα χωριά που έχουν πληγεί περισσότερο είναι στον Δήμο Δωδώνης και στις Δημοτικές Ενότητες Σελλών και Δωδώνης. Ψήνα, Σενίκο, Άγιος Νικόλαος, και άλλα μετρούν τις πληγές τους και μάλιστα μετά από έναν βαρύ χειμώνα που πέρασαν με το αποτύπωμα να είναι ακόμη έντονο. Σπίτια κατέρρευσαν κι άλλα έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, εκκλησίες δεν άντεξαν το χτύπημα του Εγκέλαδου και πέτρινα σχολεία έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Aπό χθες σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης τέθηκε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Ηπείρου (ΤΕΕ/ΤΗ) απευθύνοντας κατεπείγον κάλεσμα στα μέλη του πολιτικούς μηχανικούς που επιθυμούν να συνδράμουν εθελοντικά στο έργο των αυτοψιών. Ήδη σήμερα ξεκίνησαν με εντατικούς ρυθμούς οι αυτοψίες και οι επιτόπιοι έλεγχοι των ζημιών σε όλα τα σχολεία. Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν εξαρχής με προτεραιότητα την ασφάλεια των μαθητών οι μηχανικοί καλούνται να προβούν σε δοεξοδικούς ελέγχους σε όλες τις σχολικές μονάδες, προκειμένου να γίνει μια πρώτη τεχνική εκτίμηση της στατικής επάρκειας των κτιρίων, να καταγραφούν τυχόν βλάβες ή ρωγμές που προκλήθηκαν από τον σεισμό και να διασφαλιστεί ότι τα σχολεία θα είναι απολύτως ασφαλή πριν υποδεχθούν ξανά μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η εν λόγω διαδικασία είναι από νωρίς το πρωί σε πλήρη εξέλιξη καθώς η απρόσκοπτη ασφαλής συνέχιση της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων είναι ζητούμενο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgy156aiize1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Καταγγελίες για απουσία τεχνικών ελέγχων στα σχολεία του Δήμου Ζίτσας

Μάλιστα στο Δήμο Ζίτσας από πλευράς Λαϊκής Συσπείρωσης ασκείται έντονη κριτική στη δημοτική αρχή για το ζήτημα των προληπτικών ελέγχων στις σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της παράταξης, η δημοτική αρχή απέστειλε επιστολή προς τους διευθυντές και προϊσταμένους των σχολείων, ζητώντας τους να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι μια πρώτη αυτοψία για πιθανές ζημιές ή προβλήματα στατικότητας πριν την επιστροφή των μαθητών στις αίθουσες. Η Λαϊκή Συσπείρωση χαρακτηρίζει τη στάση αυτή «απαράδεκτη», υποστηρίζοντας ότι μετακυλίεται η ευθύνη για τη στατική επάρκεια των κτιρίων σε ανθρώπους που δεν διαθέτουν την ιδιότητα του μηχανικού. Όπως σημειώνει, η περιοχή βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το επίκεντρο του σεισμού, ενώ έχουν ήδη καταγραφεί ζημιές, όπως ρωγμές και πτώσεις τοιχίων, σε χωριά της περιοχής, μεταξύ των οποίων η Χίνκα και η Λάλιζα. Παράλληλα, η ανακοίνωση θέτει ζήτημα ασφάλειας και για άλλα δημόσια κτίρια, κάνοντας ειδική αναφορά στο Δημαρχείο. Σύμφωνα με την καταγγελία, το κτίριο παρουσιάζει στατικά προβλήματα και έλλειψη εξόδων κινδύνου, γεγονός που – όπως υποστηρίζεται – μπορεί να θέσει σε κίνδυνο εργαζόμενους και πολίτες σε περίπτωση νέας ισχυρής σεισμικής δόνησης. Η Λαϊκή Συσπείρωση ζητά την άμεση λήψη μέτρων, μεταξύ των οποίων τη διενέργεια επιστημονικών και τεχνικών ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, της περιφέρειας και του δήμου σε όλα τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια, καθώς και την άμεση αποκατάσταση των ζημιών.

Ερωτήματα Γεράσιμου Παπαδόπουλου για τον προσεισμικό έλεγχο των σχολείων

Στο πλαίσιο της διασφάλισης των σχολικών μονάδων από τις συνέπειες των Ρίχτερ αίσθηση προκαλεί η ανάρτηση του καθηγηή σεισμολογίας Γεράσιμου Παπαδόπουλου που διερωτάται «αν έχουν περάσει τα σχολεία της χώρας από προσεισμικό έλεγχο.» Ειδικότερα όπως σημείωσε «Προ ολίγου, ήμουν καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή του Action24 για το σεισμό στην Ήπειρο. Δύο διευθυντές σχολείων ανέφεραν ότι ελέγχθηκαν τα σχολεία τους και θα λειτουργήσουν κανονικά. Πολύ ωραία, έτσι πρέπει. Στην ερώτησή μου αν έχουν περάσει τα σχολεία τους από προσεισμικό έλεγχο, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία του 2023, απάντησαν ότι αυτό είναι θέμα του δήμου. Τους υπενθύμισα ότι οι επιτροπές που κάνουν τους ελέγχους συγκροτούνται από το ΤΕΕ και ότι σε κάθε περίπτωση αν είχε γίνει έλεγχος οι διευθυντές έπρεπε να το γνωρίζουν.

Τα συμπεράσματα είναι αυτονόητα.»

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02e9a5o4yWkXJdKxtVQXbCS7Eh4srtzNSeJNYbu8VGcwEiBBp7XPFgRmMrS6drNBT1l&id=100014233710134}

Η επόμενη μέρα των μαθημάτων: Θα παραταθεί η απόφαση για κλειστά σχολεία;

Σε αναμονή των αποτελεσμάτων από τους τεχνικούς ελέγχους βρίσκονται οι δήμοι και οι εκπαιδευτικές αρχές καθώς ακόμη είναι σε εξέλιξη οι έλεγχοι για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ζημιές ή προβλήματα στατικότητας. Όπως τονίζεται το αν θα παραταθεί ή όχι η αναστολή λειτουργίας των σχολείων θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των ελέγχων των μηχανικών και από την εξέλιξη της μετασεισμικής δραστηριότητας. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να αξιολογήσουν τα δεδομένα και να ανακοινώσουν τις τελικές αποφάσεις για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, με βασικό κριτήριο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση των αυτοψιών και η διασφάλιση της στατικής επάρκειας των σχολικών κτιρίων αποτελούν την προϋπόθεση για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία τις επόμενες ημέρες.

Από πλευράς Δήμου Ιωαννιτών έχει ανακοινωθεί ότι μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές ζημιές σε κάποιο κτίριο ή αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος θα υπάρξει νέα ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του, διαφορετικά τα σχολεία και οι υπηρεσίες θα λειτουργήσουν κανονικά.

{https://www.facebook.com/dimosioanniton/posts/pfbid0FGZSog6BZbG2HME1RJBCw8BRaAATs1su9xpUbkMsZS1v5jgNbAtg8j9cDQeropeel}

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα σήμερα ο Δήμος Ιωαννιτών εκτός από την αναστολή των σχολικών μονάδων προχώρησε για προληπτικούς λόγους και στην απόφαση σήμερα να παραμείνουν επίσης κλειστές και οι ακόλουθες δομές και χώροι του Δήμου:

• όλα τα ΚΔΑΠ του Δήμου Ιωαννιτών

• το Δημοτικό Μουσείο

• το Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων και το παράρτημά του στην Ανατολή

• οι χώροι όπου πραγματοποιούνται οι πρόβες της Φιλαρμονικής και της Συμφωνικής Ορχήστρας, τα μαθήματα του Εικαστικού Εργαστηρίου και τα τμήματα παραδοσιακών χορών και η Σχολή Χορού

• το Πνευματικό Κέντρο Ανατολής

προκειμένου να πραγματοποιηθούν προληπτικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.