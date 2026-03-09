Η σημαντική λεπτομέρεια που αγνοούν οι γονείς στις εγγραφές τόσο στην Α Δημοτικού όσο και στα Νηπιαγωγεία.

Στις 23 Μαρτίου ολοκληρώνονται οι εγγραφές μαθητών στην Α Δημοτικού και τα Νηπιαγωγεία για την επόμενη σχολική χρονιά 2026-2027 με τους γονείς να καλούνται να προβούν άμεσα στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής ειδάλλως θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα με τη φοίτηση του παιδιού στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση. Οι γονείς και κηδεμόνες, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNet, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω των ειδικών πλατφορμών «Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο» (https://proti-eggrafi.services.gov.gr) και για την «Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού» (https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr)

Βέβαια, ναι μεν οι γονείς προχωρούν προχωρούν στις εγγραφές των παιδιών τους σε Νηπιαγωγεία και Α’ Δημοτικού, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω των σχετικών πλατφορμών ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια στη διαδικασία που πολλοί δεν γνωρίζουν ή παρερμηνεύουν. Συγκεκριμένα, η αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης από το σχολείο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι το παιδί έχει εγγραφεί οριστικά στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα που δηλώθηκε στην αίτηση. Η τελική εγγραφή ολοκληρώνεται μόνο αφού ελεγχθούν όλα τα στοιχεία και οριστικοποιηθεί η κατανομή των μαθητών. Η παρανόηση αυτή οδηγεί συχνά γονείς στο να θεωρούν ότι το παιδί τους έχει εξασφαλίσει θέση στο σχολείο της επιλογής τους, κάτι που όμως δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις.

Όταν οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο αριθμός των αιτήσεων εγγραφής που κατατίθενται σε ένα σχολείο είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μαθητών που μπορεί να δεχθεί η συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Η χωρητικότητα ενός σχολείου καθορίζεται από διάφορους παράγοντες, όπως ο αριθμός των διαθέσιμων αιθουσών, το μαθητικό δυναμικό που μπορεί να φιλοξενηθεί, η ύπαρξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, περιπτώσεις υποχρεωτικής συμφοίτησης αδελφών στο ίδιο σχολείο. Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον τμημάτων, τότε δεν μπορούν να γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις.

Πώς γίνεται η κατανομή των μαθητών

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναλαμβάνει να προχωρήσει στην κατανομή των μαθητών σε γειτονικά σχολεία. Η διαδικασία γίνεται με βασικό κριτήριο:

την απόσταση του σχολείου από τη διεύθυνση κατοικίας του μαθητή

τη διαθεσιμότητα θέσεων σε όμορα σχολεία

Έτσι, ένα παιδί μπορεί τελικά να φοιτήσει σε διαφορετικό σχολείο από αυτό που αρχικά δήλωσαν οι γονείς του στην ηλεκτρονική αίτηση.

Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς κατά την υποβολή αίτηση εγγραφής

Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ηλεκτρονική αίτηση αποτελεί το πρώτο βήμα της διαδικασίας και όχι την οριστική εγγραφή. Είναι σημαντικό να παρακολουθούν την πορεία της αίτησης και να ενημερώνονται από τη σχολική μονάδα ή τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την τελική κατανομή.

Όπως σημειώνει το ΥΠΑΙΘΑ μέχρι τη 14η Απριλίου ολοκληρώνεται η διαδικασία των εγγραφών. Οι γονείς/κηδεμόνες/έχοντες την επιμέλεια ενημερώνονται μέσα από την εφαρμογή για την οριστική κατανομή του παιδιού στο Δημοτικό- είτε με την εκ νέου είσοδό τους είτε λαμβάνοντας sms ή/ και email.