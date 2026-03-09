Η αυστραλιανή κυβέρνηση είχε δεχθεί πιέσεις να προστατεύσει την γυναικεία ομάδα του Ιράν μετά τον αποκλεισμό της από το Κύπελλο Ασίας.

Πέντε παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών έφυγαν από το προπονητικό στρατόπεδο του Ιράν και ζήτησαν με επιτυχία καταφύγιο στην Αυστραλία, σύμφωνα με τον εξόριστο πρίγκιπα διάδοχο της χώρας.

Το γραφείο του Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν που βρίσκεται εξόριστος στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι του μετέφεραν πως οι παίκτριες, Φατεμέ Πασαντιντέχ, Ζάχρα Γκανμπάρι, Ζάχρα Σαρμπαλί, Ατέφεχ Ραμαζανζαντέχ και Μόνα Χαμουτί, βρίσκονται τώρα σε «ασφαλή τοποθεσία».

Η αυστραλιανή κυβέρνηση είχε δεχθεί πιέσεις να προστατεύσει την γυναικεία ομάδα του Ιράν μετά τον αποκλεισμό της από το Κύπελλο Ασίας.

Η σιωπή της ομάδας πριν από έναν αγώνα εναντίον της Νότιας Κορέας την περασμένη Δευτέρα θεωρήθηκε από ορισμένους ως πράξη αντίστασης και έχουν εκφραστεί ανησυχίες για την ευημερία των παικτριών μετά από επικριτικές αναφορές στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

{https://www.youtube.com/watch?v=Ho1qkPClcGg}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεκάδες άτομα εθεάθησαν να φωνάζουν «αφήστε τες να φύγουν» καθώς περικύκλωσαν το λεωφορείο της ομάδας κατά την αναχώρησή του από το στάδιο στο Γκολντ Κόουστ, στο Κουίνσλαντ, μετά τον αγώνα της Κυριακής, σύμφωνα με το Australian Associated Press.

{https://x.com/Maccabi226km/status/2030994401862811884}

Αστυνομικοί και ομάδες ασφαλείας εθεάθησαν επίσης να δημιουργούν ένα ασφαλές πέρασμα για την αναχώρηση του λεωφορείου εν μέσω συνθημάτων «σώστε τα κορίτσια μας».

Οι οπαδοί είπαν επίσης ότι είδαν τουλάχιστον τρεις από τις ποδοσφαιρόστριες στο λεωφορείο να κάνουν το διεθνές σήμα βοήθειας, ανέφερε το CNN.

{https://www.youtube.com/watch?v=Rg82ZIYDfMA}

Διαβάστε τις εξελίξεις στοLiveblog του Dnews.

Με πληροφορίες του SkyNews/CNN