Το δικαστήριο διέταξε νέες κατασχέσεις, στις υπηρεσίες των δύο πραγματογνωμόνων των Τεμπών.

Νέα απρόσμενη τροπή λαμβάνει η υπόθεση με τα «εξαφανισμένα» βίντεο από την εμπορική αμαξοστοιχία που ενεπλάκη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο δικαστικός πραγματογνώμονας, που καταθέτει για τέταρτη μέρα ως μάρτυρας, υπό την πίεση των ερωτήσεων των δικηγόρων και μετά τις επανειλημμένες εκκλήσεις από τους ίδιους τους συγγενείς, παραδέχτηκε μία αλήθεια.

«Δεν ήθελα να μπλέξω την υπηρεσία μου, για αυτό δεν είπα ότι διατηρώ αρχείο με το δυστύχημα και στον υπολογιστή της εργασίας μου».

Πού είναι η εργασία του;

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ποιος ήταν ο πολιτικός του προϊστάμενος το 2023, οπότε διορίστηκε δικαστικός πραγματογνώμονας από τον Εφέτη Ανακριτή;

Ο Κώστας Αγοραστός, που διώκεται με άλλους έξι για το μπάζωμα στον τόπο του δυστυχήματος. Ο κ. Μπατζόπουλος, παρότι εργάζεται από τότε στην Περιφέρεια, ουδέποτε ο ανακριτής διαπίστωσε κώλυμα για τον διορισμό του!

Πάντως, η έδρα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας διέταξε αυτή την ώρα και νέες κατασχέσεις, τόσο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας όσο και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας, όπου εργάζεται ο έτερος δικαστικός πραγματογνώμονας.

Να σημειωθεί ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση είναι ο φορέας που ελέγχει την Περιφέρεια και υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών.

Το δικαστήριο διέταξε κατάσχεση των υπολογιστών στις υπηρεσίες των δύο δικαστικών πραγματογνωμόνων, παρουσία της Εισαγγελέως της έδρας, η οποία θα επιστρέψει στην αίθουσα του Μονομελούς για την καταγραφή με την Πρόεδρο του δικαστηρίου των κατασχεθέντων.