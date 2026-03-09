Η πρόταση αυτή, εφόσον γίνει τελικά δεκτή από το Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας, φέρνει για πρώτη φορά τους καταδικασθέντες πρώην βουλευτές αντιμέτωπους με το ενδεχόμενο βαρύτερων ποινών.

Αντίθετη στην αναγνώριση των ελαφρυντικών που ζήτησαν οι 42 καταδικασθέντες της Χρυσής Αυγής είναι η εισαγγελέας της έδρας Κυριακή Στεφανάτου η οποία πρότεινε την απόρριψη όλων των σχετικών αιτημάτων που υποβλήθηκαν.

Η πρόταση αυτή, εφόσον γίνει τελικά δεκτή από το Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας, φέρνει για πρώτη φορά τους καταδικασθέντες πρώην βουλευτές αντιμέτωπους με το ενδεχόμενο βαρύτερων ποινών που μπορεί να οδηγήσουν για πρώτη φορά στη φυλακή, κάτι που δεν συνέβη πρωτοδίκως.

Στην αγόρευση της η εισαγγελέως, η οποία επικαλέστηκε και πλήθος αποφάσεων του Αρείου Πάγου μεταξύ άλλων ανέφερε:

Για την απόρριψη του ελαφρυντικού του σύννομου βίου η εισαγγελέας έκανε λόγο για ροπή των κατηγορουμένων προς την αντικοινωνική συμπεριφορά επισημαίνοντας ότι το έγκλημα τους δεν ήταν η εξαίρεση. Και πρόσθεσε πως τέλεσαν εγκλήματα κατά της ζωής με ρατσιστικό κίνητρο, υπογραμμίζοντας ότι η συμπεριφορά τους απαιτεί θρασύτητα.

Για την απόρριψη του ελαφρυντικού της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη: Η επικαλούμενη καλή συμπεριφορά υποκριτική με την ελπίδα αναγνώρισης του συγκεκριμένου ελαφρυντικού. Μόνο η συμμόρφωση τους στη φυλακή, τα ημερομίσθια δεν αρκούν για την αναγνώριση του ελαφρυντικού, ενώ όλοι οι κατηγορούμενοι τήρησαν σκληρή υπερασπιστική γραμμή και επιχείρησαν να συσκοτίζουν την υπόθεση.

Για την απόρριψη ελαφρυντικού μη εύλογης διάρκειας της δίκης: Το χαρακτήρισε αόριστο γιατί δεν επικαλούνται για τη θεμελίωση του συγκεκριμένα παραστατικά

Για την απόρριψη του ελαφρυντικού των μην ταπεινών αιτιών είπε ότι είναι αόριστο.

Για την απόρριψη του ελαφρυντικού ειλικρινούς μεταμέλειας: Ανέφερε ότι μόνο φραστική ήταν η μετάνοια όσων της διεκδικούν

Για την απόρριψη του ελαφρυντικού μετεφηβικής ηλικίας: Όσοι το επικαλέστηκαν τόνισε ότι δεν ήταν νεανική επιπολαιότητα.

Για την απόρριψη του τεκμηρίου της αθωότητας: Οι δηλώσεις που επικαλέστηκαν δεν ασκούν επιρροή στην ποινική διαδικασία.

«Ο μεγάλος αριθμός εγκλημάτων τα οποία τελέστηκαν στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης και μάλιστα κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, με ρατσιστικό κίνητρο, συνάγεται ότι οι κατηγορούμενοι παρουσιάζουν ροπή προς αντικοινωνική συμπεριφορά και μάλιστα όχι απλή προδιάθεση, αλλά έμπρακτη εξοικείωση με την παραβίαση του νόμου, έτσι ώστε το έγκλημα που τέλεσαν να μην εμφανίζεται ως εξαίρεση σε μια σταθερή, σύννομη στάση της ζωής τους, ούτε ως δυσάρεστη έκπληξη, που ουδείς περίμενε από τους συγκεκριμένους δράστες. Η τέλεση εγκλημάτων κατά της ζωής στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης και μάλιστα με ρατσιστικό κίνητρο δεν είναι έγκλημα που τελείται ευκαιριακά και περιστασιακά αλλά απαιτεί θρασύτητα και αδίστακτη μεθόδευση παράκαμψης της νομιμότητας και ουδόλως δύναται να αναδύεται ξαφνικά σε μια σταθερή υπέρ του δικαίου στάση ζωής» τόνισε η εισαγγελέας και συνέχισε «Σε περίπτωση αναγνώρισης της εν λόγω ελαφρυντικής περίστασης, η επιβλητέα ποινή δεν θα είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας, καθόσον η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση που επιδιώκει την τέλεση εγκλημάτων κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας υπερτερεί σημαντικά κατά την ποινική της απαξία σε σχέση με άλλες εγκληματικές οργανώσεις».

Η εισαγγελική πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης όσο και του πρώην βουλευτή Ιωάννη Λαγού, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός παρών στο εδώλιο και στη σημερινή διαδικασία.

«Η όποια καθυστέρηση δεν είναι αναιτιολόγητη και υπόκειται και σε υπαιτιότητα των ίδιων των κατηγορουμένων…» είπε, μεταξύ άλλων, η εισαγγελέας.

«Γελοιοποιείστε μέχρι την τελευταία μέρα, συνεχίστε το θέατρο πόσο πιο χαμηλά θα πέσετε;» φώναξε ο Γιάννης Λαγός με την πρόεδρο να του ζητά να βγει από τη δικαστική αίθουσα και την εισαγγελέα, από την πλευρά της, να παραμείνει.

Το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να δευτερολογήσουν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων πριν οι δικαστές εκδώσουν την απόφαση τους από την οποία εν πολλοίς εξαρτάται η ποινική μεταχείριση των 42 κατηγορουμένων.