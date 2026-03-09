«Το κόμμα του κ. Τσίπρα θα βλάψει τον κ. Ανδρουλάκη. Ο κ. Τσίπρας έχει σοβαρό ενδεχόμενο να βγει δεύτερος», εκτιμά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Είναι μια πολύ θετική κίνηση. Είναι μια κίνηση που έχει δώσει περηφάνια σε όλον τον Ελληνισμό και πολύ μεγάλη ασφάλεια στους Κύπριους αδελφούς μας», σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης τις ελληνικές αποστολές στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο.

«Όσοι παρουσίαζαν την κυβέρνηση του Κυρ. Μητσοτάκη σαν μια κυβέρνηση υποχωρητική στα εθνικά μας θέματα έλαβαν την απάντησή τους επί του πεδίου. Για παράδειγμα, η κριτική για έναν σκυφτό Γεραπετρίτη, έχει πάει κουβά», είπε ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα», με τους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη.

Για τον χρόνο παραμονής στα Επείγοντα είπε: «Στον Ευαγγελισμό η μείωση είναι μείον 69% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ο χρόνος αναμονής στον Ευαγγελισμό είναι κάτω από 4 ώρες, για νοσοκομείο τέτοιου επιπέδου είναι ιδανικός χρόνος. Όταν λέμε 4 ώρες δεν σημαίνει 4 ώρες για να σε δει γιατρός, εμείς μετράμε ως αναμονή από την ώρα που πας και παίρνεις τον βραχιολάκι μέχρι την ώρα που ή παίρνεις εξιτήριο ή παίρνεις εισιτήριο για να μπεις στην κλινική».

Ερωτηθείς αν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά της ακρίβειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τόνισε: «Η κυβέρνηση θα κρίνει πότε πρέπει να παρέμβει. Η κυβέρνηση και παρακολουθεί και κάνει σχέδια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δείξει στο παρελθόν ότι αντιδρά σε πρώτο χρόνο της κρίσης. Αν πρέπει να παρέμβει, θα παρέμβει».

Για τις εκλογές, τόνισε: «Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Οι εκλογές θα γίνουν στην λήξη της τετραετίας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ερωτηθείς αν εκτιμά ότι το κόμμα Τσίπρα θα απειλήσει τη ΝΔ, ανέφερε: «Το κόμμα του κ. Τσίπρα θα βλάψει τον κ. Ανδρουλάκη. Ο κ. Τσίπρας έχει σοβαρό ενδεχόμενο να βγει δεύτερος».

Στην ερώτηση αν πιστεύει ότι θα παραμείνει ως κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε αρνητικά: «Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ που θα απομείνει, γιατί όλοι οι άλλοι θα πάνε με τον Τσίπρα, θα τον πάρει στα χέρια του ο Πολάκης και εκεί θα είναι και το κύκνειο άσμα του στην πολιτική».

Για την κόντρα του με τον Λάκη Λαζόπουλο, υπογράμμισε: «Έχω στείλει το εξώδικο την Παρασκευή και σήμερα ετοιμάζεται η αγωγή και η μήνυση. Άλλο η σάτιρα άλλο αυτό που έκανε ο κ. Λαζόπουλος. Σάτιρα δεν είναι «σπάστε τον στο ξύλο».