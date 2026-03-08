Με την ολοκλήρωση της σημερινής γραπτής δοκιμασίας του 5ου Έκτακτου Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων, παρουσιάζουμε τις ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα ΚΔΥ & ΚΟΔ. Τα θέματα της κατηγορίας ΤΕ κινήθηκαν σε παραπλήσιο πλαίσιο με εκείνα των ΠΕ και ΔΕ, εστιάζοντας στα ίδια άρθρα αλλά από διαφορετική θεσμική σκοπιά.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Γνωστικό Αντικείμενο: Θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.4938/2022) και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν.4798/2021)

Θέματα Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

1) Στην Ολομέλεια πρωτοβάθμιου δικαστηρίου συμμετέχουν:

α) οι πρόεδροι πρωτοδικών και οι πρωτοδίκες γενικής επετηρίδας που υπηρετούν σ’ αυτό

β) όλοι οι δικαστές του δικαστηρίου, που υπηρετούν σ’ αυτό, εκτός από τους δικαστικούς παρέδρους

γ) όλοι οι δικαστές και οι δικαστικοί πάρεδροι που υπηρετούν σ’ αυτό

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 15 παρ. 1 εδ. α’ ν.4938/2022 (ολομέλεια) «1. Η ολομέλεια του δικαστηρίου αποτελείται από όλους τους δικαστές και τους δικαστικούς παρέδρους που υπηρετούν σε αυτό […].»

2) Σε συνεδρίαση δικαστικού συμβουλίου, όπου προβλέπεται από τον νόμο ότι πρέπει να παρίσταται και ο αρμόδιος εισαγγελέας, αυτός:

α) παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης του συμβουλίου

β) αποφασίζει ότι δεν είναι αναγκαία στην προκείμενη περίπτωση η παρουσία του

γ) αναπτύσσει την πρότασή του και αποχωρεί

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 14 παρ. 2 ν.4938/2022 (δικαστικά συμβούλια) «2. Στα δικαστικά συμβούλια παρίσταται, όπου προβλέπεται από τον νόμο, και ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος αναπτύσσει την πρότασή του και αποχωρεί.»

3) Η Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς διευθύνεται:

α) από τον αρχαιότερο εισαγγελέα εφετών

β) από τριμελές συμβούλιο διεύθυνσης

γ) από τον εισαγγελέα εφετών, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την ολομέλεια της Εισαγγελίας Εφετών

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 18 παρ. 1 ν.4938/2022 (διεύθυνση εισαγγελιών) «1. Την εισαγγελία διευθύνει ο εισαγγελέας, ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 7 του άρθρου 17. Αν στην ίδια εισαγγελία υπηρετούν περισσότεροι εισαγγελείς, τη διεύθυνση ασκεί ο αρχαιότερος, εφόσον στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 17.»

4) Κατά την εκδίκαση πολιτικής υπόθεσης σε τμήμα του Αρείου Πάγου, έχει δικαίωμα να παρασταθεί ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος δεν είναι διάδικος στην υπόθεση, λόγω της σοβαρότητας του θέματος που κρίνεται;

α) δεν επιτρέπεται να παρίσταται σε συνεδρίαση πολιτικού τμήματος

β) έχει δικαίωμα να παρασταθεί μόνο υπό συγκεκριμένη προϋπόθεση

γ) έχει δικαίωμα πάντα να παρίσταται

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 27 παρ. 5 εδ. β’ ν.4938/2022 (ολομέλεια τμήματα) «5. […] Στις συνεδριάσεις των τμημάτων που εκδικάζουν πολιτικές υποθέσεις ο εισαγγελέας παρίσταται μόνο αν είναι διάδικος ή έχει υποβάλει, έως την έναρξη της δικασίμου, έγγραφη πρόταση την οποία αναπτύσσει και προφορικά.»

5) Ποιος διευθύνει τις υπηρεσίες της Γραμματείας πρωτοβάθμιου δικαστηρίου;

α) ο δικαστής ή ο πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου που διευθύνει το δικαστήριο

β) ο δικαστής ή ο πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου που διευθύνει το Εφετείο της έδρας του δικαστηρίου

γ) ο προϊστάμενος της γραμματείας, δικαστικός υπάλληλος

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 11 παρ. 3 περ. α) ν.4938/2022 (γραμματεία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών) «3. Ο προϊστάμενος της γραμματείας, δικαστικός υπάλληλος: α) διευθύνει τις υπηρεσίες της γραμματείας […].»

Θέματα Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων

6) Έλληνας Πολίτης έχει επιτύχει στις εξετάσεις για την κατάληψη θέσεων δικαστικών υπαλλήλων και δεν του έχει κοινοποιηθεί η πράξη διορισμού εντός τριάντα ημερών, θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί:

α) την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

β) την ημέρα που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

γ) την εξηκοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 13 παρ. 1 & 3 ν.4798/2021 (κοινοποίηση της πράξης διορισμού) «1. Η πράξη διορισμού κοινοποιείται στον διορισμένο το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. […] 3. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 1, η πράξη διορισμού θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευση και από την επόμενη αρχίζει τριακονθήμερη προθεσμία για ορκωμοσία του διοριζομένου και ανάληψη υπηρεσίας.»

7) Ποιος έχει δικαίωμα να ζητήσει να κριθεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό ως προς την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου, το οποίο δεν μονιμοποίησε δικαστικό υπάλληλο;

α) ο Υπουργός Δικαιοσύνης

β) ο δικαστικός υπάλληλος που κρίθηκε

γ) και οι δυο

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 89 παρ. 2-4 ν.4798/2021 (δεύτερος βαθμός κρίσης) «2. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αν διαφωνεί με απόφαση πρωτοβάθμιου δικαστικού ή υπηρεσιακού συμβουλίου ή με γνωμοδότησή του, που κατά τον νόμο απαιτείται να είναι σύμφωνη, μπορεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της απόφασης ή της γνωμοδότησης να παραπέμψει το ερώτημα στο αρμόδιο δευτεροβάθμιο συμβούλιο για κρίση σε δεύτερο βαθμό. 3. Δικαστικός υπάλληλος που κρίθηκε δυσμενώς δικαιούται να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης ή γνωμοδότησης του πρωτοβάθμιου συμβουλίου. 4. Η προσφυγή ασκείται με κατάθεση στον προϊστάμενο ή στον πρόεδρο του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του δικαστηρίου, της εισαγγελίας ή της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο προσφεύγων, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση ή, αν στρέφεται κατά απόφασης επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, από την ανάρτηση. Ο προϊστάμενος αποστέλλει την προσφυγή στο αρμόδιο δευτεροβάθμιο συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κατάθεσή της και μέσα στην ίδια προθεσμία διαβιβάζει αντίγραφό της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.»

8) Τα πρωτοβάθμια υπηρεσιακά συνεδριάζουν στο κατάστημα του δικαστηρίου, σε δημόσια συνεδρίαση.

α) ναι

β) όχι

γ) ναι, σε συγκεκριμένη περίπτωση

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 87 παρ. 2 εδ. β’ ν.4798/2021 (διαδικασία ενώπιον των δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων) «2. Τα δικαστικά και υπηρεσιακά συμβούλια συνεδριάζουν στο κατάστημα του δικαστηρίου. Η συνεδρίαση των πρωτοβάθμιων συμβουλίων δεν είναι δημόσια.»

9) Ο μισθός που λαμβάνει μόνιμος δικαστικός υπάλληλος δεν επαρκεί για τις οικογενειακές του ανάγκες και έχει ανάγκη επιπλέον χρημάτων. Πληροφορείται ότι ζητείται άτομο με τα δικά του προσόντα και καλή αμοιβή σε επιχείρηση που έχει έδρα, στην ίδια έδρα με αυτή του Δικαστηρίου για τις απογευματινές ώρες.

α) αποφασίζει, χωρίς να γίνει γνωστό στην υπηρεσία, να αποδεχθεί την επιπλέον αυτή εργασία για ένα έτος ώστε να βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση

β) δεν επιτρέπεται η ιδιωτική εργασία με αμοιβή

γ) επιτρέπεται η ιδιωτική εργασία με αμοιβή υπό προϋποθέσεις

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 118 παρ. 1 & 2 ν.4798/2021 (άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή) «1. Απαγορεύεται στον δικαστικό υπάλληλο να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή. Κατ’ εξαίρεση η άσκησή τους επιτρέπεται ύστερα από άδεια, εφόσον δεν είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα της θέσης του δικαστικού υπαλλήλου και δεν παρεμποδίζουν την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. 2. Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ύστερα από αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και ανακαλείται με την ίδια διαδικασία.»

10) Δικαστικός υπάλληλος της κατηγορίας ΔΕ, που πέτυχε στις εξετάσεις, εισάγεται με βαθμό:

α) Γ

β) Δ

γ) Ε

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 20 παρ. 3 εδ. α’ ν.4798/2021 (βαθμολογική κλίμακα) «3. Εισαγωγικός βαθμός των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ είναι ο βαθμός Δ’ και της κατηγορίας ΥΕ ο βαθμός Ε’.»

11) Απόφοιτος ΑΕΙ που έχει επιτύχει στις εξετάσεις για την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων, στο παρελθόν είχε καταδικασθεί αμετάκλητα για το πλημμέλημα της απείθειας και του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης έξι μηνών.

α) δεν επιτρέπεται να διοριστεί δικαστικός υπάλληλος

β) επιτρέπεται να διοριστεί δικαστικός υπάλληλος

γ) επιτρέπεται να διοριστεί ως δικαστικός υπάλληλος υπό προϋποθέσεις

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 7 παρ. 1 περ. γ) ν.4798/2021 (ποινική καταδίκη και υποδικία) «1. Δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι: […] γ) όσοι καταδικάστηκαν αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας, διάρκειας μεγαλύτερης από ένα (1) έτος, για έγκλημα που έχει τελεστεί με δόλο.»

12) Ενώπιον του αρμόδιου πρωτοβάθμιου δικαστικού συμβουλίου για την μονιμοποίηση δικαστικού υπαλλήλου, εκπρόσωπος των δικαστικών υπαλλήλων επιθυμεί να είναι παρών κατά την έκδοση της απόφασης.

α) δεν έχει τέτοια δυνατότητα

β) έχει τέτοια δυνατότητα

γ) έχει τέτοια δυνατότητα μόνο σε συγκεκριμένη περίπτωση

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 87 παρ. 6 εδ. γ’ ν.4798/2021 (διαδικασία ενώπιον των δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων) «6. Για τη συζήτηση των υποθέσεων ενώπιον των δικαστικών συμβουλίων, καλούνται υποχρεωτικά οι εκπρόσωποι των δικαστικών υπαλλήλων που αναδείχθηκαν με τη διαδικασία του άρθρου 86. Η κλήση μαζί με την ημερήσια διάταξη κοινοποιείται σε αυτούς πέντε (5) τουλάχιστον πριν από τη συζήτηση. Οι αιρετοί εκπρόσωποι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των φακέλων, να παρίστανται στη συζήτηση και να εκφράζουν γνώμη, αποχωρούν δε, όταν αρχίζει η ψηφοφορία. Αν δεν γίνει νομότυπα η κατά το δεύτερο εδάφιο κλήση, η συζήτηση αναβάλλεται.»

13) Το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο Εφετείου συγκροτείται από:

α) έναν πρόεδρο εφετών, έναν εισαγγελέα εφετών, έναν εφέτη, έναν αντεισαγγελέα εφετών και ένα δικαστικό υπάλληλο

β) από ένα πρόεδρο εφετών, έναν εισαγγελέα εφετών, έναν εφέτη και δύο δικαστικούς υπαλλήλους

γ) τον νεότερο πρόεδρο εφετών, δύο εφέτες και δύο αντεισαγγελείς εφετών

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 85 παρ. 1 περ. γ) ν.4798/2021 (συγκρότηση δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων) «1.[…] γ) το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο σε κάθε εφετείο συγκροτείται από τον νεότερο πρόεδρο εφετών ως πρόεδρο, δύο (2) εφέτες και δύο (2) αντεισαγγελείς εφετών, ως μέλη.»

14) Για να εκλεγεί δικαστικός υπάλληλος μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου πρέπει να:

α) έχει τουλάχιστον βαθμό Β’

β) να έχει τουλάχιστον δέκα έτη υπηρεσίας

γ) να είναι μέλος του πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου των δικαστικών υπαλλήλων

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 86 παρ. 9 εδ. α’ ν.4798/2021 (ανάδειξη μελών δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων) «9. Εκλόγιμοι είναι οι δικαστικοί υπάλληλοι με τουλάχιστον δέκα (10) έτη υπηρεσίας.[…]»

15) Ποιο είναι το αρμόδιο όργανο για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης των υπαλλήλων της γραμματείας των δικαστηρίων;

α) ο προϊστάμενος ή ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης των δικαστηρίων

β) το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο

γ) ο δικαστής που αναδεικνύεται με κλήρωση μεταξύ όλων των δικαστών που υπηρετούν στο δικαστήριο, πλην του διευθύνοντος ή του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 178 παρ. 1 εδ. α’ ν.4798/2021 (αρμόδιο όργανο για την πειθαρχική δίωξη) «1. Αρμόδιος για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης των υπαλλήλων της γραμματείας ή υπηρεσίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών είναι ο δικαστής ή ο εισαγγελέας, αντίστοιχα, που αναδεικνύονται, με τον αναπληρωτή τους, με κλήρωση, η οποία διενεργείται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου κάθε έτους, με επιμέλεια του διευθύνοντος το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης. […]»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Γνωστικό Αντικείμενο: Θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.4938/2022) και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν.4798/2021)

Θέματα Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

1) Στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου υπηρετούν πέντε εφέτες και ένας Πρόεδρος Εφετών. Ο Πρόεδρος Εφετών και δύο Εφέτες συμμετείχαν στη σύνθεση του Τριμελούς Εφετείου που εξέδωσε την πρωτόδικη απόφαση και άλλοι δύο Εφέτες έχουν αναρρωτική άδεια, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η συγκρότηση του Δικαστηρίου (Τριμελούς Εφετείου Β Βαθμού), οπότε, κατόπιν αιτήματος του ανωτέρω Προέδρου Εφετών:

α) ο δικαστής που διευθύνει το Εφετείο Αθηνών, στο οποίο υπηρετεί μεγάλος αριθμός δικαστών, παραγγέλλει να μεταβούν ένας Πρόεδρος Εφετών και ένας Εφέτης

β) ο Άρειος Πάγος παραγγέλλει να μεταβούν ένας Πρόεδρος Εφετών και ένας Εφέτης για τη συγκρότηση του Δικαστηρίου

γ) ο δικαστής που διευθύνει το Εφετείο Πειραιώς, παραγγέλλει να μεταβούν ένας Πρόεδρος Εφετών και ένας Εφέτης

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ) ν.4938/2022 (αδυναμία συγκρότησης δικαστηρίων) «1. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η συγκρότηση: […] γ) των εφετείων, των εφετείων ανηλίκων και των μικτών ορκωτών εφετείων Δωδεκανήσου, Ναυπλίου, Λαμίας, Καλαμάτας, Ευβοίας, Κέρκυρας, Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Λάρισας, Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ιωαννίνων και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, ο δικαστής ο οποίος διευθύνει το εφετείο: γα) των Αθηνών για τα έξι (6) πρώτα, γβ) του Πειραιώς για τα τέσσερα (4) αμέσως επόμενα, γγ) της Θεσσαλονίκης για τα τέσσερα (4) αμέσως επόμενα και γδ) των Πατρών για το τελευταίο, παραγγέλλει να μεταβούν από το εφετείο για τη σύνθεση δικασίμων όσοι εφέτες χρειάζονται.»

2) Ο δικαστής του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, που προΐσταται της γραμματείας του Δικαστηρίου, αποφασίζει να συγκαλέσει την υπηρεσιακή συνέλευση των δικαστικών υπαλλήλων.

α) δεν έχει τέτοια δυνατότητα

β) έχει τέτοια δυνατότητα

γ) έχει τέτοια δυνατότητα μόνο σε συγκεκριμένη περίπτωση

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 11 παρ. 3 περ. ιβ) ν.4938/2022 (γραμματεία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών) «3. Ο προϊστάμενος της γραμματείας, δικαστικός υπάλληλος: […] ιβ) συγκαλεί την υπηρεσιακή συνέλευση των δικαστικών υπαλλήλων […]»

3) Σε συνεδρίαση δικαστικού συμβουλίου, όπου προβλέπεται από τον νόμο ότι πρέπει να παρίσταται και ο αρμόδιος εισαγγελέας, αυτός:

α) παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης του συμβουλίου

β) αποφασίζει ότι δεν είναι αναγκαία στην προκείμενη περίπτωση η παρουσία του

γ) αναπτύσσει την πρότασή του και αποχωρεί

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 14 παρ. 2 ν.4938/2022 (δικαστικά συμβούλια) «2. Στα δικαστικά συμβούλια παρίσταται, όπου προβλέπεται από τον νόμο, και ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος αναπτύσσει την πρότασή του και αποχωρεί.»

4) Σε συνεδρίαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, πλην του Προέδρου Πρωτοδικών, λόγω κωλύματος των πρωτοδικών που είχαν κληρωθεί για τη σύνθεση του δικαστηρίου, συμμετέχουν ένας Πρωτοδίκης Ειδικής Επετηρίδας και ένας Πάρεδρος.

α) επιτρέπεται

β) δεν επιτρέπεται

γ) επιτρέπεται μόνο υπό συγκεκριμένη προϋπόθεση

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 4 παρ. 1 περ. β) ν.4938/2022 (συγκρότηση των δικαστηρίων τμήματα) «1. Τα πολιτικά ποινικά δικαστήρια συγκροτούνται ως εξής: […] β) το πολυμελές πρωτοδικείο ή τριμελές πλημμελειοδικείο, από πρόεδρο πρωτοδικών ή τον πρωτοδίκη της γενικής επετηρίδας της περ. δ) του άρθρου 3 του ν.5108/2025 (Α’ 65), που τον αναπληρώνει και δύο (2) πρωτοδίκες, από τους οποίους ο ένας δύναται να ανήκει στην ειδική επετηρίδα της περ. ε) του άρθρου 3, της παρ. 4 του άρθρου 7 και της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.5108/2025 […]»

5) Στο Πρωτοδικείο Αθηνών μπορεί να συμμετέχει ως Γραμματέας δικαστικός υπάλληλος του Εφετείου Αθηνών.

α) επιτρέπεται

β) δεν επιτρέπεται

γ) επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 11 παρ. 5 περ. β) ν.4938/2022 (γραμματεία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών) «5. Αν δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση του γραμματέα από υπάλληλο του ίδιου δικαστηρίου, ή της ίδιας εισαγγελίας, αναπληρώνεται, ύστερα από παραγγελία του δικαστή ή του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου που διευθύνει το δικαστήριο ή του εισαγγελέα, από γραμματέα: […] β) του εφετείου, για τα πρωτοδικεία της περιφέρειάς του […]»

6) Ο προϊστάμενος της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Χαλκίδας ζητεί τη σύγκληση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, για θέμα που αφορά τη λειτουργία της Γραμματείας, αναφέροντας στον Πρόεδρο Πρωτοδικών που διευθύνει το Δικαστήριο ότι αυτή είναι υποχρεωτική. Πρέπει ο τελευταίος να συγκαλέσει την Ολομέλεια του Δικαστηρίου ή όχι; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

(θέμα ανάπτυξης)

Ενδεικτική απάντηση: Ναι, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών που διευθύνει το Δικαστήριο οφείλει να συγκαλέσει την Ολομέλεια, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα του προϊσταμένου της γραμματείας στηρίζεται σε απόφαση της υπηρεσιακής συνέλευσης που έχει ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 περ. ε’ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.4938/2022), η σύγκληση της Ολομέλειας είναι υποχρεωτική εντός δεκαπέντε ημερών όταν ζητηθεί από τον προϊστάμενο της γραμματείας μετά από τέτοια απόφαση της υπηρεσιακής συνέλευσης και το αίτημα αφορά ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της γραμματείας του δικαστηρίου. Στην περίπτωση αυτή, κατά τη συζήτηση μπορεί να παρίσταται και ο προϊστάμενος της γραμματείας, ο οποίος όμως αποχωρεί πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.

7) Κατά την εκδίκαση της Α’ Τακτικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, μετά από παραπεμπτική απόφαση πολιτικού τμήματος, επιθυμεί να παρασταθεί ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, λόγω της σοβαρότητας του θέματος που κρίνεται, ο οποίος όμως, δεν είναι διάδικος στην υπόθεση.

α) δεν επιτρέπεται να παρασταθεί σε συνεδρίαση για πολιτική υπόθεση

β) έχει δικαίωμα να παρασταθεί μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις

γ) πρέπει να παρίσταται

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 27 παρ. 5 εδ. α’ ν.4938/2022 (ολομέλεια τμήματα) «5. Στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, πλήρους και τακτικής, και των ποινικών τμημάτων του Αρείου Πάγου παρίσταται ο εισαγγελέας του δικαστηρίου. […]»

Θέματα Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων

8) Για να εκλεγεί δικαστικός υπάλληλος μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου πρέπει να:

α) έχει τουλάχιστον βαθμό Β’

β) να έχει τουλάχιστον δέκα έτη υπηρεσίας

γ) να είναι μέλος του πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου των δικαστικών υπαλλήλων

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 86 παρ. 9 εδ. α’ ν.4798/2021 (ανάδειξη μελών δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων) «9. Εκλόγιμοι είναι οι δικαστικοί υπάλληλοι με τουλάχιστον δέκα (10) έτη υπηρεσίας. […]»

9) Έχει εισαχθεί στο πενταμελές δικαστικό συμβούλιο Εφετείου, μετά από άσκηση πειθαρχικής δίωξης, υπόθεση για πειθαρχικό παράπτωμα κατά δικαστικού υπαλλήλου, που απείχε αδικαιολόγητα από την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, συνεχώς, για χρονικό διάστημα δέκα εργάσιμων ημερών. Σωστά παραπέμφθηκε η υπόθεση στο συμβούλιο αυτό;

α) όχι

β) ναι

γ) ναι υπό προϋποθέσεις

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 166 παρ. 1 περ. ε) ν.4798/2021 (πειθαρχικές ποινές) «2. Η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί μόνο για τα ακόλουθα παραπτώματα: […] ε) αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) έτους ή πάνω από πενήντα (50) εργάσιμες ημέρες εντός μιας τριετίας, […]» συνδυαστικά με Άρθρο 88 παρ. 1Α. ν.4798/2021 (αρμοδιότητα δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων) «1Α. Το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο του εφετείου και του διοικητικού εφετείου αποφασίζει σε πρώτο βαθμό […] για την παύση τους για βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα, ασθένεια, αναπηρία ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια.»

10) Μόνιμος Δικαστικός υπάλληλος στο Εφετείο Αιγαίου έχει εξαιρετικές γνώσεις στην επεξεργασία κειμένων και προγραμμάτων Η/Υ. Ο μισθός που λαμβάνει δεν επαρκεί για έκτακτες οικογενειακές ανάγκες που προέκυψαν και έχει ανάγκη επιπλέον χρημάτων. Πληροφορείται ότι ζητείται άτομο για απογευματινή εργασία, με τα δικά του προσόντα και προσφέρεται ικανοποιητική αμοιβή, σε επιχείρηση που έχει την ίδια έδρα με αυτή του Δικαστηρίου.

α) αποφασίζει, χωρίς να γίνει γνωστό στην υπηρεσία, να αποδεχθεί την επιπλέον αυτή εργασία για ένα έτος, μέχρι να βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση

β) δεν επιτρέπεται η ιδιωτική εργασία με αμοιβή

γ) επιτρέπεται η ιδιωτική εργασία με αμοιβή υπό προϋποθέσεις

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 118 παρ. 1 & 2 ν.4798/2021 (άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή) «1. Απαγορεύεται στον δικαστικό υπάλληλο να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία επ’ αμοιβή. Κατ’ εξαίρεση η άσκησή τους επιτρέπεται ύστερα από άδεια, εφόσον δεν είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα της θέσης του δικαστικού υπαλλήλου και δεν παρεμποδίζουν την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. 2. Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ύστερα από αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και ανακαλείται με την ίδια διαδικασία.»

11) Ποιο είναι το αρμόδιο όργανο για να αποφανθεί σε περίπτωση αιτήματος δικαστικού υπαλλήλου για μετάθεσή του από το Πρωτοδικείο Πατρών στο Εφετείο Αθηνών;

α) το πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο του Αρείου Πάγου

β) το υπηρεσιακό συμβούλιο του Εφετείου Πατρών

γ) το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου

δ) το υπηρεσιακό συμβούλιο του Εφετείου Αθηνών

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 149 παρ. 3 εδ. α’ ν.4798/2021 (λόγοι και διαδικασία μεταθέσεων) «3. Η μετάθεση διενεργείται με πράξη του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. […]» συνδυαστικά με Άρθρο 88 παρ. 5 περ. β) ν.4798/2021 (αρμοδιότητα δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων) «5. Στην αρμοδιότητα του πενταμελούς υπηρεσιακού συμβουλίου του Αρείου Πάγου υπάγονται: […] β) η μετάθεση και η απόσπαση υπαλλήλων του δικαστηρίου αυτού και της γραμματείας της εισαγγελίας του, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών τους από την περιφέρεια ενός εφετείου σε άλλη ή στη γραμματεία του Αρείου Πάγου ή της εισαγγελίας του.»

12) Υπόθεση που αφορά την τέλεση από δικαστικό υπάλληλο του παραπτώματος της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του συνεχώς, για χρονικό διάστημα είκοσι εργάσιμων ημερών, έχει εισαχθεί προς εκδίκαση στο πενταμελές δικαστικό συμβούλιο Εφετείου. Το συμβούλιο αυτό κρατεί και δικάζει την υπόθεση και επιβάλει ποινή στο δικαστικό υπάλληλο. Ορθά;

α) όχι δεν έχει αρμοδιότητα να δικάσει την υπόθεση

β) ναι έχει τέτοια δυνατότητα

γ) πρέπει να αναβάλει την υπόθεση

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 166 παρ. 1 περ. ε) ν.4798/2021 (πειθαρχικές ποινές) «2. Η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί μόνο για τα ακόλουθα παραπτώματα: […] ε) αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) έτους ή πάνω από πενήντα (50) εργάσιμες ημέρες εντός μιας τριετίας, […]» συνδυαστικά με Άρθρο 88 παρ. 1Α. ν.4798/2021 (αρμοδιότητα δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων) «1Α. Το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο του εφετείου και του διοικητικού εφετείου αποφασίζει σε πρώτο βαθμό […] για την παύση τους για βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα, ασθένεια, αναπηρία ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια.»

13) Ενώπιον του αρμόδιου οργάνου για τη μονιμοποίηση δικαστικού υπαλλήλου επιθυμεί να παρασταθεί στη συζήτηση εκπρόσωπος των δικαστικών υπαλλήλων, που έχει αναδειχθεί νόμιμα και να εκφράσει γνώμη.

α) δεν έχει τέτοια δυνατότητα

β) έχει τέτοια δυνατότητα

γ) έχει τέτοια δυνατότητα μόνο σε συγκεκριμένη περίπτωση

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 87 παρ. 6 εδ. γ’ ν.4798/2021 (διαδικασία ενώπιον των δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων) «6. Για τη συζήτηση των υποθέσεων ενώπιον των δικαστικών συμβουλίων, καλούνται υποχρεωτικά οι εκπρόσωποι των δικαστικών υπαλλήλων που αναδείχθηκαν με τη διαδικασία του άρθρου 86. Η κλήση μαζί με την ημερήσια διάταξη κοινοποιείται σε αυτούς πέντε (5) τουλάχιστον πριν από τη συζήτηση. Οι αιρετοί εκπρόσωποι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των φακέλων, να παρίστανται στη συζήτηση και να εκφράζουν γνώμη, αποχωρούν δε, όταν αρχίζει η ψηφοφορία. Αν δεν γίνει νομότυπα η κατά το δεύτερο εδάφιο κλήση, η συζήτηση αναβάλλεται.»

14) Ποιος έχει δικαίωμα να ζητήσει να κριθεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό ως προς την απόφαση του αρμόδιου πρωτοβάθμιου οργάνου, το οποίο δεν μονιμοποίησε δικαστικό υπάλληλο;

α) ο Υπουργός Δικαιοσύνης

β) ο Δικαστικός υπάλληλος που κρίθηκε

γ) και οι δύο

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 89 παρ. 2-4 ν.4798/2021 (δεύτερος βαθμός κρίσης) «2. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αν διαφωνεί με απόφαση πρωτοβάθμιου δικαστικού ή υπηρεσιακού συμβουλίου ή με γνωμοδότησή του, που κατά τον νόμο απαιτείται να είναι σύμφωνη, μπορεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της απόφασης ή της γνωμοδότησης να παραπέμψει το ερώτημα στο αρμόδιο δευτεροβάθμιο συμβούλιο για κρίση σε δεύτερο βαθμό. 3. Δικαστικός υπάλληλος που κρίθηκε δυσμενώς δικαιούται να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης ή γνωμοδότησης του πρωτοβάθμιου συμβουλίου. 4. Η προσφυγή ασκείται με κατάθεση στον προϊστάμενο ή στον πρόεδρο του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του δικαστηρίου, της εισαγγελίας ή της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο προσφεύγων, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση ή, αν στρέφεται κατά απόφασης επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, από την ανάρτηση. Ο προϊστάμενος αποστέλλει την προσφυγή στο αρμόδιο δευτεροβάθμιο συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κατάθεσή της και μέσα στην ίδια προθεσμία διαβιβάζει αντίγραφό της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.»

15) Έλληνας πολίτης που επιθυμεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις για την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα για το πλημμέλημα της κλοπής.

α) δεν επιτρέπεται να λάβει μέρος στις εξετάσεις

β) επιτρέπεται να λάβει μέρος

γ) επιτρέπεται να λάβει μέρος υπό προϋποθέσεις

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 7 παρ. 1 περ. β) ν.4798/2021 (ποινική καταδίκη και υποδικία) «1. Δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι: […] β) όσοι έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή με απευθείας κλήση για κακούργημα ή με τελεσίδικο βούλευμα για πλημμέλημα της περ. α) μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες επιλογής, αλλά δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι, εάν κατά τον χρόνο διορισμού δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ή αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα.» συνδυαστικά με Άρθρο 7 παρ. 1 περ. α) ν.4798/2021 (ποινική καταδίκη και υποδικία) «1. Δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι: α) όσοι καταδικάστηκαν αμετάκλητα για κακούργημα, καθώς και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, […]».