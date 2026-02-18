Για τον 5ο Έκτακτο Εισαγωγικό Διαγωνισμό ΕΣΔι δικαστικών υπαλλήλων, ολοκληρώνουμε το Δ’ και τελευταίο μέρος των θεμάτων του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ΚΔΥ). Δείτε συγκεντρωμένα τα τελευταία ερωτήματα εξετάσεων, με απαντήσεις για στοχευμένη επανάληψη.

Σήμερα συνεχίζουμε με το τέταρτο και τελευταίο μέρος των θεμάτων εξετάσεων που έχουν τεθεί στους εισαγωγικούς διαγωνισμούς της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων.

Τις προηγούμενες αναρτήσεις για το εν λόγω topic θα τα βρείτε ΕΔΩ, ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Ας ξεκινήσουμε!

Ερώτηση 1η

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 7 παρ. 1 β) ν.4798/2021 «1.[…] β) όσοι έχουν παραπεμφθεί […] με απευθείας κλήση για κακούργημα [...] μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες επιλογής, αλλά δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι, εάν κατά τον χρόνο διορισμού δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ή αμετάκλητη αθωωτικό βούλευμα» Οπότε, η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Α.

Ερώτηση 2η

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 12 παρ. 3 ν.4798/2021) «3. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 1, η πράξη διορισμού θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευση […]». Έτσι, σωστή απάντηση είναι η επιλογή Γ.

Ερώτηση 3η

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 16 παρ. 3 ν.4798/2021) «3. Ο δικαστικός υπάλληλος του οποίου η πράξη διορισμού ανακλήθηκε κατά την παρ. 2 υπέχει τις ευθύνες των δικαστικών υπαλλήλων για τον χρόνο κατά τον οποίο άσκησε τα καθήκοντά του. Η ανάκληση του διορισμού του δεν επιδρά στο κύρος των πράξεων του». Έτσι, σωστή απάντηση είναι η επιλογή Α.

Ερώτηση 4η

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 89 παρ. 6 ν.4798/2021) «Ο δικαστικός υπάλληλος που υπέβαλε προσφυγή ή υπόμνημα έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία του φακέλου που τον αφορούν, υπό την ευθύνη του προέδρου του συμβουλίου […]. Δικαιούται επίσης να υποβάλλει υπομνήματα πριν από τη συνεδρίαση, καθώς και μετά από αυτήν εντός της προθεσμίας που θα του χορηγήσει ο πρόεδρος.» Έτσι, σωστή απάντηση είναι η επιλογή Γ.

Ερώτηση 5η

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 93 παρ. 3 ν.4798.2021) «3. Η σύσκεψη των προϊσταμένων οργανικών μονάδων συγκαλείται από τον δικαστικό υπάλληλο που διευθύνει τις υπηρεσίες της γραμματείας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή τον αρχαιότερο προϊστάμενο διεύθυνσης ή τον αρχαιότερο προϊστάμενο τμήματος ή, αν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των υπηρετούντων προϊσταμένων, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο (2) […]». Έτσι, σωστή απάντηση είναι η επιλογή Α.

Ερώτηση 6η

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 101 παρ. 4 & 5 ν.4798/2021) «4. Η κανονική άδεια χορηγείται υποχρεωτικώς στον δικαστικό υπάλληλο κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους και αν ακόμη δεν τη ζητήσει. Για τον ειδικότερο καθορισμό του χρόνου χορήγησής της λαμβάνεται υπόψη το αίτημα του υπαλλήλου σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 5. Με αιτιολογημένη πράξη, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 100, επιτρέπεται να μη χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλείται η κανονική άδεια, προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας». Έτσι, σωστή απάντηση είναι η επιλογή Β.

Ερώτηση 7η

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 17 παρ. 3 ν.4798/2021) «3. Επιτρέπεται επίσης ο αναδιορισμός δικαστικού υπαλλήλου, του οποίου ανακλήθηκε ο διορισμός για παράβαση των περ. α) ή β) του άρθρου 7, εφόσον μετά την ανάκληση ο υπάλληλος αυτός απαλλάχτηκε από την κατηγορία με αμετάκλητη απόφαση ή με αμετάκλητο βούλευμα […]». Έτσι, σωστή απάντηση είναι η επιλογή Γ.

Ερώτηση 8η

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 113 παρ. 4 & 5 ν.4798/2021) «5. Ο δικαστικός υπάλληλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί το σύνταξη εγγράφου για θέμα της αρμοδιότητάς του, εφόσον διαταχθεί γι’ αυτό από προϊστάμενό του. Αν διαφωνεί με το περιεχόμενο του εγγράφου, εφαρμόζεται η παρ. 4 (ήτοι «διατυπώνει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του στο σχέδιο του εγγράφου για να απαλλαγεί από την ευθύνη»). Οπότε, η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Β.

Ερώτηση 9η

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 107 παρ. 10 ν.4798/2021) «10. Δικαστικός υπάλληλος που έχει σύζυγο ή έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης ή ανήλικο τέκνο ή κατά την παρ. 3 εξαρτώμενο μέλος που πάσχει από κακοήθειες, όπως λευχαιμίες, λεμφώματα και συμπαγείς όγκους και ακολουθεί θεραπείες με χημικούς ή ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες ή ακτινοθεραπεία δικαιούται ειδικής άδειας, η οποία καλύπτει την ημέρα της θεραπείας και την επόμενη αυτής». Έτσι, η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Γ.

Ερώτηση 10η

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 112 παρ. 1 & 2 ν.4798/2021) «1. Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου και της ειδικότητάς του. 2. Σε περίπτωση επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν με άλλον τρόπο, επιτρέπεται σε δικαστικό υπάλληλο καθηκόντων άλλου κλάδου ή ειδικότητας […]». Έτσι, η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Γ.

Ερώτηση 11η

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 92 παρ. 3 ν.4798/2021) «3. Η υπηρεσιακή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα των μελών της. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η υπηρεσιακή συνέλευση συγκαλείται πάλι την πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα από την αρχική ημερομηνία συνεδρίασης και συνεδριάζει εφόσον παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των μελών της». Έτσι, η απάντηση είναι η επιλογή Β.

Ερώτηση 12η

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 89 παρ. 1 ν.4798/2021) «1. Οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων κοινοποιούνται, με επιμέλεια του γραμματέα του συμβουλίου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοσή τους, στους υπαλλήλους που αφορούν και διαβιβάζονται, μέσα στην ίδια προθεσμία, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ειδικά, οι αποφάσεις που αφορούν την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων δεν κοινοποιούνται στους δικαστικούς υπαλλήλους, αλλά αναρτώνται, μέσα στην ίδια προθεσμία, στο κατάστημα του δικαστηρίου, στο οποίο λειτουργεί το υπηρεσιακό συμβούλιο που εξέδωσε την απόφαση. Για την ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό.». Έτσι, η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Β.

Ερώτηση 13η

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 13 παρ. 2 ν.4798/2021) «2. Η κοινοποίηση γίνεται με έγγραφο του προϊσταμένου του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του φύλλου της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη της πράξης διορισμού και το οποίο επιδίδεται με απόδειξη στην κατοικία του διοριζόμενου, είτε στον ίδιο είτε σε πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν. Με το έγγραφα αυτό τάσσεται προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) και το πολύ τριάντα (30) ημερών για ορκωμοσία του διοριζόμενου και ανάληψη υπηρεσίας. Αν δεν καθορίζεται τέτοια προθεσμία, θεωρείται ότι έχει ταχθεί προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες, μόνο μία φορά, για εξαιρετικούς λόγους.» Σωστή απάντηση είναι η επιλογή Α.

Ερώτημα 14η

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 7 παρ. 1α & 2 ν.4798/2021) «1.Δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι: α) Όσοι καταδικάστηκαν αμετάκλητα για κακούργημα, καθώς και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, ή παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου, απιστία κατά του νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής […]» «2.Η κατά το παρόν άρθρο ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση διατάγματος κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, εφόσον με αυτό αίρονται οι συνέπειες της ποινής.» (άρθρο 47 παρ. 1 Σ) «1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και γνώμη συμβουλίου που συγκροτείται κατά πλειοψηφία από δικαστές, να χαρίζει, μετατρέπει ή μετριάζει τις ποινές που επιβάλλουν τα δικαστήρια, καθώς και να αίρει τις κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινών που έχουν επιβληθεί και εκτιθεί.». Έτσι, σωστή απάντηση είναι η επιλογή Γ.

Ερώτημα 15η

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 7 παρ. 1 ν.4798/2021) «Δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι α) όσοι καταδικάστηκαν αμετάκλητα για κακούργημα, καθώς και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, […] β) όσοι έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή με απευθείας κλήση για κακούργημα ή με τελεσίδικο βούλευμα για πλημμέλημα της περ. α) μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες επιλογής, αλλά δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι, εάν κατά τον χρόνο διορισμού δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ή αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα». Σωστή απάντηση η επιλογή Γ.

Ερώτημα 16η

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 89 παρ. 2 ν.4798/2021) «Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αν διαφωνεί με απόφαση πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ή υπηρεσιακού συμβουλίου ή με γνωμοδότησή του, που κατά τον νόμο απαιτείται να είναι σύμφωνη, μπορεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της απόφασης ή γνωμοδότησης να παραπέμψει το ερώτημα στο αρμόδιο συμβούλιο για κρίση σε δεύτερο βαθμό». Έτσι, η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Α.

Ερώτηση 17η

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 149 παρ. 3, 7 & 8 ν.4798/2021) «3. Η μετάθεση διενεργείται με πράξη του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου […]. 7. Οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν μετατίθενται πριν συμπληρώσουν διετία στην υπηρεσία που τοποθετήθηκαν κατά τον διορισμό τους. 8. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3, μετάθεση, πριν από την παρέλευση του ανωτέρου χρονικού διαστήματος, είτε σε περίπτωση αμοιβαίας μετάθεσης υπαλλήλων είτε για σοβαρούς λόγους υπηρεσιακούς ή προσωπικούς ή υγείας». Οπότε, σωστή απάντηση η επιλογή Γ.

Ερώτηση 18η

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 13 παρ. 4 ν.4798/2021) «4. Η μη εμπρόθεσμη προσέλευση του διοριζόμενου για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας θεωρείται μη αποδοχή του διορισμού» (άρθρο 16 παρ. 1 ν.4798/2021) «1. Η πράξη διορισμού ανακαλείται υποχρεωτικά, εάν ο διορισθείς δεν αποδέχτηκε τον διορισμό ρητώς ή σιωπηλώς». Σωστή απάντηση η επιλογή Α.

Ερώτηση 19η

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (Άρθρο 89 παρ. 3 και 4 ν.4798/2021) «3. Δικαστικός υπάλληλος που κρίθηκε δυσμενώς δικαιούται να ασκήσει προσφυγή κατά της αποφάσεως ή γνωμοδότησης του πρωτοβάθμιου συμβουλίου. 4. Η προσφυγή ασκείται με κατάθεση στον προϊστάμενο ή στον πρόεδρο του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του δικαστηρίου, της εισαγγελίας ή της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο προσφεύγων, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση […]». Έτσι, σωστή απάντηση είναι η επιλογή Β.

Ερώτηση 20η

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 91 ν.4698/2021) ««Στην αρμοδιότητα της υπηρεσιακής συνέλευσης ανήκουν: α. η υποβολή προτάσεων για: αα) την κατανομή των θέσεων και τον προγραμματισμό των προσλήψεων, αβ) τον προγραμματισμό των εργασιών της γραμματείας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, αγ) την κατάρτιση, συμπλήρωση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση διατάξεων του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, αδ) τα κριτήρια επιλογής των δικαστικών υπαλλήλων για τη συμμετοχή σε επιτροπές, συμβούλια και κάθε είδους συλλογικά όργανα που προβλέπονται από τον νόμο ή τον κανονισμό του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, αε) τα κριτήρια τοποθέτησης και μετακίνησης των υπαλλήλων, β. η αξιολόγηση των εργασιών της γραμματείας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, γ. η συζήτηση επί των εκθέσεων των υπαλλήλων στις οποίες περιέχονται διαπιστώσεις και προτάσεις για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας, δ. κάθε θέμα, το οποίο ανατίθεται στην υπηρεσιακή συνέλευση από ειδικές διατάξεις». Σωστή απάντηση είναι η επιλογή Β.

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 92 παρ. 2 ν.4798/2021) «Στην υπηρεσιακή συνέλευση καλούνται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης και μπορούν να παρίστανται: […] γ) εκπρόσωπος του δικηγορικού συλλόγου, ο οποίος ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου […]». Έτσι, σωστή απάντηση είναι η επιλογή Α.

Τέλος τα θέματα του ΚΔΥ Α έως Δ σειράς.