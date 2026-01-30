Ο 5ος Εισαγωγικός Διαγωνισμός ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων αφορά θέσεις που βρίσκονται στις εξής περιοχές:

Αθήνα

Πειραιά

Και αφορούν πολιτικά και ποινικά πρωτοδικεία και εφετεία καθώς και εισαγγελίες αυτών και για τους κλάδους ΠΕ Γραμματέων, ΤΕ Γραμματέων και ΔΕ Γραμματέων. Για αυτές τις θέσεις προβλέπεται δέσμευση επταετούς παραμονής στην υπηρεσία (άρθρο 116 του ν.5264/2025).

Επίσης, στην προκήρυξη περιλαμβάνονται και ειδικές θέσεις με δεκαετή δέσμευση παραμονής στην υπηρεσία και συγκεκριμένα στις εξής περιοχές & νησιά:

Πόρος

Μυτιλήνη

Κω

Ρόδος

Ζάκυνθος

Κεφαλονιά

Σύρος

Βόλος

Καβάλα

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός όπως όλοι γνωρίζουμε περιλαμβάνει δύο (2) στάδια. Το πρώτο στάδιο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη εντός των μηνών Φεβρουαρίου – Μαρτίου και το δεύτερο στάδιο θα διεξαχθεί στην Αθήνα εντός του πρώτου εικοσαήμερου του μηνός Απριλίου 2026.

Το πρώτο στάδιο εξέτασης περιλαμβάνει γραπτή εξέταση, με τη μορφή γραπτού δοκιμίου ή. Θεμάτων πολλαπλής επιλογής, στα εξής αντικείμενα:

Θέμα γενικής παιδείας

Θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων [ν.4798/2021 (Α’ 68)], του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν.4938/2022 (Α’ 109)], όπως ισχύουν και

Στοιχεία δικαίου, ιδίως συνταγματικού και δικονομικού

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει προφορική εξέταση των υποψηφίων, σε αντικείμενα στα οποία εξετάστηκαν γραπτώς.

Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι την 20η Απριλίου 2026 στην ιστοσελίδα της Σχολής. Η βαθμολογική κλίμακα για όλα τα στάδια του εισαγωγικού διαγωνισμού για την επιλογή εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων εκτείνεται από μηδέν (0) έως δεκαπέντε (15).

Ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας, με συντελεστή βαρύτητας εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με συντελεστή βαρύτητας είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Ο τελικός βαθμός επιτυχίας προσαυξάνεται κατά ένα δέκατο (1/10) της μονάδας για κάθε ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα, για τους υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και, πάντως, όχι περισσότερα από δύο (2).

Τέλος, ο τελικός βαθμός επιτυχίας για τους υποψηφίους ΔΕ και για τους υποψηφίους ΠΕ και ΤΕ, προσαυξάνεται περαιτέρω κατά μία (1) μονάδα για τους υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου των δήμων του ειδικού πίνακα.

Στη Σχολή εγγράφονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας, έως ότου καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων ανά κατηγορία εκπαίδευσης ή ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες έχει οριστεί προσαύξηση. Οι υποψήφιοι που εντάχθηκαν και στους δύο πίνακες (γενικό και ειδικό) επιλέγουν με την εγγραφή τους στη σχολή σε ποιο πίνακα επιθυμούν να βρίσκονται.

Πάμε τώρα να δούμε κι άλλες ερωτήσεις εξετάσεων στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, και αναμένεται να υπάρχει και γ’ μέρος καθώς είναι πολλές οι ερωτήσεις:

1η ερώτηση

Απάντηση: Β

Επεξήγηση: (άρθρο 129 παρ. 1 και 2 ΚΔΥ) «1. Ο δικαστικός υπάλληλος δικαιούται κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του να λάβει μία φορά άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης […]. 2. Η κατά την παρ. 1 υπηρεσιακή άδεια χορηγείται σε δικαστικούς υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, στην οποία δεν συνυπολογίζεται η δοκιμαστική, και δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας τους»

2η ερώτηση

Απάντηση: Β

Επεξήγηση: (άρθρο 132 παρ. 6 ΚΔΥ) «Η ένσταση, η οποία περιλαμβάνει επί ποινή απαραδέκτου αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς του, ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης αξιολόγησης στον υπάλληλο»

3η ερώτηση

Απάντηση: Α

Επεξήγηση: (άρθρο 132 παρ. 1 ΚΔΥ) «Κάθε δικαστικός υπάλληλος αξιολογείται από δύο (2) αξιολογητές […] Αν λόγω της θέσης του αξιολογουμένου στην οικεία υπηρεσιακή μονάδα […] δεν υπάρχει δικαστικός υπάλληλος ανώτερος του άμεσου προϊσταμένου, δεύτερος αξιολογητής είναι ο πρόεδρος του τμήματος του δικαστηρίου» (το Πρωτοδικείο Αθηνών έχει Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης)

4η ερώτηση

Απάντηση: Α

Επεξήγηση: (άρθρο 130 παρ. 4 ΚΔΥ) «ο δικαστικός υπάλληλος έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση και αντίγραφα των στοιχείων του προσωπικού του μητρώου»

5η ερώτηση

Απάντηση: Β

Επεξήγηση: (άρθρο 132 παρ. 1 ΚΔΥ) «κάθε δικαστικός υπάλληλος αξιολογείται αυτοτελώς από δύο (2) αξιολογητές, οι οποίοι συντάσσουν υποχρεωτικά εκθέσεις αξιολόγησης»

6η ερώτηση

Απάντηση: Γ

Επεξήγηση: (άρθρο 139 παρ. 1 και 3 ΚΔΥ) «1β) για την κατηγορία ΔΕ: από τον βαθμό Δ στον βαθμό Γ διετής υπηρεσία στον βαθμό Δ, από τον βαθμό Γ στον βαθμό Β οκταετής υπηρεσία στον βαθμό Γ […] 2. Για τους δικαστικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ που κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους αποκτούν αποφοιτήριο τίτλο δημοσίου ΙΕΚ διάρκειας σπουδών δύο (2) ετών, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη»

7η ερώτηση

Απάντηση: Α

Επεξήγηση: (άρθρο 138 παρ. 1 ΚΔΥ) «οι δικαστικοί υπάλληλοι μετά τον διορισμό τους διανύουν διετή δοκιμαστική υπηρεσία, κατά τη διάρκεια της οποίας επιτρέπεται να απολυθούν για λόγους που ανάγονται στην υπηρεσία τους, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου»

8η ερώτηση

Απάντηση: Α

Επεξήγηση: (άρθρο 156 παρ. 7 ΚΔΥ) «μετά τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης ο δικαστικός υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως και υποχρεωτικώς στην οργανική του θέση»

9η ερώτηση

Απάντηση: Γ

Επεξήγηση: (άρθρο 149 παρ. 7 ΚΔΥ) «οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν μετατίθενται πριν συμπληρώσουν διετία στην υπηρεσία που τοποθετήθηκαν κατά τον διορισμό τους» ΩΣΤΟΣΟ (άρθρο 149 παρ. 8 ΚΔΥ) «κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 μετάθεση, πριν από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, είτε σε περίπτωση αμοιβαίας μετάθεσης υπαλλήλων είτε για σοβαρούς λόγους υπηρεσιακούς ή προσωπικούς ή υγείας»

10η ερώτηση

Απάντηση: Α

Επεξήγηση: (άρθρο 159 παρ. 1 ΚΔΥ) «μετάθεση δικαστικού υπαλλήλου για λόγους υγείας διενεργείται, αν ο ίδιος ή προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του πάσχει από νόσημα για την αντιμετώπιση του οποίου δεν υπάρχει κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα στον τόπο στον οποίο υπηρετεί καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία, για λόγους υγείας, επιβάλλεται να υπηρετήσει σε άλλο τόπο» ΚΑΙ (άρθρο 150 παρ. 3 ΚΔΥ) «ως προστατευόμενα μέλη του δικαστικού υπαλλήλου, [..] θεωρούνται […] γ) οι γονείς και των δύο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους ή ανεξάρτητα από ηλικία, αν ο ένας έχει ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%, οι γονείς θεωρούνται προστατευόμενα μέλη εφόσον κατοικούν στον ίδιο τόπο με τον δικαστικό υπάλληλο»

11η ερώτηση

Απάντηση: Γ

Επεξήγηση: (άρθρο 156 παρ. 2 ΚΔΥ) «η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο δικαστικός υπάλληλος».

12η ερώτηση

Απάντηση: Β

Επεξήγηση: (άρθρο 160 παρ. 1 ΚΔΥ) «κατά τον χρόνο της διαθεσιμότητας ο δικαστικός υπάλληλος λαμβάνει το 75% των αποδοχών του»

13η ερώτηση

Απάντηση: Β

Επεξήγηση: (άρθρο 159 παρ. 1 ΚΔΥ) «Ο δικαστικός υπάλληλος ο οποίος έχει τριετή τουλάχιστον υπηρεσία τίθενται, αυτεπαγγέλτως ή με αίτησή του, σε διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας που παρατείνεται πέρα από τον χρόνο αναρρωτικής άδειας […] είναι όμως ιάσιμη» ΚΑΙ (άρθρο 160 παρ. 2 ΚΔΥ) «η θέση σε διαθεσιμότητα συνεπάγεται την παύση κάθε παρεπόμενης απασχόλησης την οποία έχει ο δικαστικός υπάλληλος λόγω της ιδιότητάς του»

14η ερώτηση

Απάντηση: Γ

Επεξήγηση: (άρθρο 164 ΚΔΥ) «Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, κατά τις οποίες διακυβεύεται το συμφέρον της υπηρεσίας, μπορεί να επιβληθείς τον δικαστικό υπάλληλο, με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης οργάνου, το μέτρο της αναστολής της άσκησης των καθηκόντων του» ΚΑΙ (άρθρο 178 παρ. 1 ΚΔΥ) «αρμόδιος για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης των υπαλλήλων της γραμματείας ή υπηρεσίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών είναι ο δικαστής ή ο εισαγγελέας, αντίστοιχα, που αναδεικνύονται, με τον αναπληρωτή τους, με κλήρωση, η οποία διενεργείται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου κάθε έτους, με επιμέλεια του διευθύνοντος το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή του προέδρου συμβουλίου διεύθυνσης του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας, μεταξύ όλων των δικαστών ή εισαγγελέων, κατά περίπτωση, που υπηρετούν το δικαστήριο ή την εισαγγελία, πλην του διευθύνοντος το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνση […]»

15η ερώτηση

Απάντηση: Α

Επεξήγηση: (άρθρο 166 παρ. 1 ΚΔΥ) «οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους δικαστικούς υπαλλήλους είναι: α) η έγγραφη επίπληξη, […], γ) η στέρηση του δικαιώματος μισθολογικής εξέλιξης σε κλιμάκια από ένα (1) έως πέντε (5) έτη […] ε) η αφαίρεση της άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου […]»

Έπεται συνέχεια!!!