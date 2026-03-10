Η ανάρτησή της μέσα από το νοσοκομείο και το ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας.

Στο νοσοκομείο φαίνεται πως βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Κέλλυ Βρανάκη, καθώς – όπως αποκάλυψε – έπρεπε να υποβληθεί σε μία επέμβαση ρουτίνας.

Η παρουσιάστρια το απόγευμα της Τρίτης 10 Μαρτίου, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τις εξελίξεις σχετικά με την υγεία της, ενώ παράλληλα, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας.

Στην φωτογραφία, απεικονίζεται ξαπλωμένη σε κρεβάτι νοσοκομείο και χαμογελαστή, ενώ μέσα από τη λεζάντα της τόνισε πως είναι σημαντικό ο άνθρωπος να εκτιμά τα απλά, καθημερινά πράγματα.

«Οι δύσκολες μέρες μας κάνουν πιο δυνατούς. Ξέρω ότι εδώ στα social media μοιραζόμαστε τις ευχάριστες στιγμές, ταξίδια, βόλτες , δουλεια. πολλές φορές και με χαμόγελα που δεν είναι αληθινά.

Το χαμόγελο αυτό όμως σε αυτή την φωτογραφία είναι αληθινό γιατί ακόμα και μέσα από ένα χειρουργείο ρουτίνας, μπορείς να καταλάβεις πόσο τυχερός άνθρωπος είσαι για όλα αυτά που έχεις και όσο κλισέ και αν ακούγεται τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να το χάσεις.

Σαν αυτή την πρώτη γουλιά νερό μετά από κοντά στις 16 ώρες που έχεις πιες, σου φαίνεται σαν το πιο νόστιμο πράγμα που έχεις γευτεί ποτέ.

Έτσι ακριβώς συμβαίνουν όλα..

Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τους νοσηλευτές και τους γιατρούς της κλινικής Θεραπιστ, αυτοί οι άνθρωποι κάνουν λειτούργημα. Αξίζουν το απεριόριστο σεβασμό μας.

Σας ευχαριστώ και εσάς πολύ - πολύ για τα άπειρα μηνύματα που μου έχετε στείλει από εχθές. Θα επανέλθω άμεσα δριμύτερη».

{https://www.instagram.com/p/DVtYaVZikxi/?img_index=1}