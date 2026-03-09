Παντρεύεται ο Γιώργος Παπαδόπουλος με την Γαλάτεια Βασιλειάδη.

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος παντρεύεται τη Γαλάτεια Βασιλειάδη και ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση μέσα από μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Όπως αποκάλυψε ο τραγουδιστής την Δευτέρα 9 Μαρτίου μέσα από τα social media, το ζευγάρι έχει ήδη ξεκινήσει τις ετοιμασίες του γάμου του, ενώ στη λεζάντα, έγραψε χαρακτηριστικά: «Ήρθε η Ώρα».

Στο σύντομο απόσπασμα το ζευγάρι φαίνεται να βρίσκεται στην Κύπρο, ενώ η Γαλάτεια Βασιλειάδη αναφέρει: «Και κάπως έτσι ξεκινάει το ταξίδι μας για τις προετοιμασίες του γάμου».

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Παπαδόπουλος με την σύντροφό του, έχουν δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια, έχοντας αποκτήσει δύο παιδιά.

{https://www.instagram.com/p/DVqUaFcgBUD/?hl=el}