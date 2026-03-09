Ο συλληφθείς διέμενε παράνομα στη χώρα.

Περισσότερα από 11 κιλά ισχυρής συνθετικής κάνναβης κατάσχεσαν αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών καθώς και της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών που είχαν οι αστυνομικές αρχές σχετικά με πιθανή διακίνηση ναρκωτικών. Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση, κατά την οποία οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ύποπτο να κινείται με επιβατικό αυτοκίνητο. Κατά τον έλεγχο του οχήματος βρέθηκε ένας σάκος που περιείχε έξι νάιλον συσκευασίες με συνθετικό κανναβινοειδές, συνολικού βάρους 11 κιλών και 180 γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο συλληφθείς διέμενε παράνομα στη χώρα.