Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Στη σύλληψη ενός 70χρονου στο Ηράκλειο, για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 70χρονος εντοπίστηκε τη στιγμή που επιβιβαζόταν στο όχημά του και ακινητοποιήθηκε.

Σε έρευνα που έγινε τόσο στο όχημα, όσο και στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 συσκευασίες που περιείχαν 655,7 γραμμάρια κάνναβης, 7 συσκευασίες που περιείχαν αποξηραμένα τμήματα δενδρυλλίων κάνναβης συνολικού βάρους 2 κιλών και 310 γραμμαρίων, μια ζυγαριά και ένας τρίφτης.