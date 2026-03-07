Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε για το ματς της Λιβαδειάς.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να συζητήσει από τώρα για τον πρώτο αγώνα με την Μπέτις για τους «16» του Europa League που θα διεξαχθεί την επόμενη Πέμπτη (12/3, 19:45), επισημαίνοντας πως αυτό που προέχει για όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού είναι το κυριακάτικο (8/3, 19:00) εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε στη NOVA για το ματς της Λιβαδειάς, αλλά κι αυτά που άλλαξαν τις τελευταίες εβδομάδες στο «τριφύλλι», ενώ στάθηκε στη μεγαλύτερη πίστη που υπάρχει πλέον σε όλη την ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ στο συνδρομητικό κανάλι:

-Για τα στοιχεία του Λεβαδειακού:

«Προφανώς, μιλάμε για μια πολύ καλή ομάδα. Βάζουν αρκετά γκολ. Θα πρέπει να είμαστε δυνατοί στην άμυνα, αλλά την ίδια στιγμή, θα πρέπει να παίξουμε όπως παίζουμε. Να κρατήσουμε την μπάλα και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δυσκολίες στον αντίπαλο».

-Για το τι έχει αλλάξει στην ομάδα τελευταία κι έχει πλέον καλύτερη εικόνα:

«Νομίζω πως είμαστε συνεπείς σε πράγματα που επιθυμούμε να κάνουμε και όταν ξεκινάς να κερδίζεις, έχεις αυτό το θετικό συναίσθημα και άπαντες έχουν περισσότερη πίστη και υπάρχει βελτίωση. Διότι, η ατμόσφαιρα γίνεται ολοένα και καλύτερη. Ουσιαστικά μιλάμε για έναν θετικό κύκλο, γιατί όταν κάτι πηγαίνει καλά, βοηθά και τους ανθρώπους να πάρουν τις σωστές αποφάσεις».

-Για το πόσο δύσκολο είναι να μην είναι το μυαλό των παικτών στη Ρεάλ Μπέτις:

«Το ελπίζω. Θα σας πω μετά το παιχνίδι, αλλά προφανώς γνωρίζουμε επίσης ότι έχουμε αρκετούς παίκτες που δεν είναι στη λίστα (σ.σ. την ευρωπαϊκή), συνεπώς θα είναι πραγματικά συγκεντρωμένοι σε αυτό (σ.σ. τον αγώνα πρωταθλήματος) και εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που λέμε από την αρχή. Ένα παιχνίδι κάθε φορά. Το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι αυτό με τον Λεβαδειακό».

-Για το γεγονός ότι γνωρίζει τη Ρεάλ Μπέτις και που πιστεύει ότι μπορεί να «χτυπήσει» ο Παναθηναϊκός την ισπανική ομάδα:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που παίζουμε κόντρα στην Μπέτις, μία πολύ καλή ομάδα, αλλά θα είμαι ακόμα πιο χαρούμενος αν νικήσουμε τον Λεβαδειακό αυτό το Σαββατοκύριακο».