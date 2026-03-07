Όσα αναφέρει ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ιράν αναζητεί νέα αμερικανικά συμφέροντα για να πλήξει, ως απάντηση στην προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν «θα δεχθεί πολύ σκληρά πλήγματα» το Σάββατο.

Όπως αναφέρει το CNN, λίγο αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν νέους στόχους στο Ιράν για «πλήρη καταστροφή και βέβαιο θάνατο», ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «απείλησαν ξεκάθαρα να επεκτείνουν τον πόλεμο εναντίον του ιρανικού λαού και να τον σκοτώσουν άμεσα».

«Για τον λόγο αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία ανακοινώνει ότι θα εξετάσει σοβαρά αμερικανικές περιοχές, δυνάμεις και συνδεδεμένους φορείς που μέχρι στιγμής δεν έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα στόχων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και θα αναλάβει δράση εναντίον τους σε περίπτωση απερίσκεπτης ενέργειας από την πλευρά του εχθρού», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο ίδιος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες ούτε διευκρίνισε πότε ενδέχεται να ξεκινήσουν επιθέσεις εναντίον της διευρυμένης λίστας στόχων.