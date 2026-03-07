Εξετάζονται σοβαρά για πλήρη καταστροφή και βέβαιο θάνατο, «λόγω της κακής συμπεριφοράς του Ιράν» επισημαίνει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε το Σάββατο (6/3) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας μάλιστα νέο «σκληρό χτύπημα».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, σχολιάζει τη συγγνώμη του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, σημειώνοντας πως «το Ιράν, το οποίο έχει υποστεί συντριπτική ήττα, ζήτησε συγγνώμη και παραδόθηκε στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή», ενώ στη συνέχεια προαναγγέλει «σκληρή» επίθεση, βάζοντας στο στόχαστρο περιοχές και ομάδες ανθρώπων που μέχρι τώρα δεν θεωρούνταν στόχοι.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Το Ιράν, το οποίο υφίσταται συντριπτική ήττα, ζήτησε συγγνώμη και παραδόθηκε στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή, υποσχόμενο ότι δεν θα τους επιτεθεί πια. Αυτή η υπόσχεση δόθηκε μόνο λόγω της αδιάκοπης επίθεσης από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ήθελαν να καταλάβουν και να κυβερνήσουν τη Μέση Ανατολή. Είναι η πρώτη φορά που το Ιράν χάνει, έπειτα από χιλιάδες χρόνια, από τις γειτονικές του χώρες στη Μέση Ανατολή.

Είπαν: ''Ευχαριστώ, Πρόεδρε Τραμπ''. Εγώ είπα: ''Παρακαλώ!''

Το Ιράν δεν είναι πια ο ''νταής της Μέσης Ανατολής'', είναι αντ’ αυτού, ''Ο ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ'' και θα παραμείνει έτσι για πολλές δεκαετίες, εκτός και αν παραδοθεί ή, ακόμη πιο πιθανό, καταρρεύσει εντελώς!

Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά! Εξετάζονται σοβαρά για πλήρη καταστροφή και βέβαιο θάνατο, λόγω της κακής συμπεριφοράς του Ιράν, είναι περιοχές και ομάδες ανθρώπων που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν θεωρούνταν στόχοι.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»