Αμήχανη στιγμή στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου όταν ο σκηνοθέτης την «τσάκωσε» να τρώει ένα σάντουιτς. Η ίδια φανερά ενοχλημένη ρώτησε «γιατί με δείχνεις»;

Μια αμήχανη προσωπική στιγμή της Κατερίνα Καινούργιου κατέγραψε η κάμερα το πρωί της Παρασκευής (6/3). Η παρουσιάστρια του Alpha TV, την ώρα της αστρολογικής στήλης της εκπομπής, θέλησε να δοκιμάσει ένα από τα σάντουιτς που είχε μόλις ετοιμάσει ο Πέτρος Συρίγος.

Ωστόσο, μια μικρή ασυνεννοησία με τον σκηνοθέτη της εκπομπής οδήγησε σε ένα απρόοπτο, καθώς η κάμερα την έδειξε στον αέρα την ώρα που έτρωγε, κάτι που την ενόχλησε.

«Τι με δείχνεις, ρε παιδάκι μου; Γιατί με δείχνεις;», σχολίασε εμφανώς ενοχλημένη η Κατερίνα Καινούργιου μόλις αντιλήφθηκε ότι το συγκεκριμένο πλάνο μεταδιδόταν ζωντανά.

Μετά το 10ο λεπτό θα δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgvm5rvlxorl?integrationId=40599y14juihe6ly}