Η Κατερίνα Καινούργιου δεν άντεξε την μυρωδιά από το κοτόπουλο στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της διανύει η Κατερίνα Καινούργιου και μέρα με τη μέρα μοιράζεται με τους τηλεθεατές και τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, χωρίς να κρύβει την ανυπομονησία της για τον ερχομό του πρώτου της παιδιού.

Η γνωστή παρουσιάστρια, έχει μιλήσει αρκετές φορές για τις λιγούρες της εγκυμοσύνης και την επιθυμία της για σοκολάτα, ωστόσο σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου, η μυρωδιά από το φαγητό της προκάλεσε έντονη δυσφορία.

Ο μάγειρας της εκπομπής, Πέτρος Συρίγος, στα πλαίσια της εκπομπής ετοίμαζε παστιτσάδα με κοτόπουλο, με την Κατερίνα Καινούργιου να μην μπορεί να κρύψει τη δυσφορία της λόγω της έντονης μυρωδιάς:

«Εγώ στη μαγειρική δεν μπαίνω μετά, βρείτε ποιος θα μαγειρέψει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Συγγνώμη, παιδιά, μου μυρίζει πολύ έντονα το φαγητό σήμερα. Δεν ξέρω… θα μαγειρέψεις σήμερα, Στέφανε; Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω προς τα εκεί».

Ο Πέτρος Συρίγος μάλιστα, φάνηκε να κρύβεται από την παρουσιάστρια, όταν εκείνη του αποκρίθηκε: «Πέτρο, μην κρύβεσαι, δεν φταις εσύ, απλά μέχρι να γεννήσω δεν θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ. Άστα τα κοτοπουλάκια. Τόσες συνταγές υπάρχουν. Μην μιλάς… μυρίζεις κοτοπουλίλα», πρόσθεσε γελώντας:

«Πώς γίνεται το κοτόπουλο να μυρίζει ψάρι; Μάλλον κάτι δεν πάει καλά με μένα γιατί στους άντρες... μια χαρά. Μη στενοχωριέσαι… δεν φταις εσύ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgt1y9yjyx1d?integrationId=40599y14juihe6ly}