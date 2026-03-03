Η Αγγελική Νικολούλη βρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Φίλοι για πάντα» που υπογράφει σκηνοθετικά ο γιος της, Κωνσταντίνος Μουσούλης.

Στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Φίλοι για Πάντα» βρέθηκε η Αγγελική Νικολούλη, στηρίζοντας το νέο κινηματογραφικό εγχείρημα του γιου της, Κωνσταντίνου Μουσούλη.

Η γνωστή δημοσιογράφος και ερευνήτρια, έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα και μίλησε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών εκφράζοντας την υπερηφάνειά της τόσο για την ταινία όσο και για τον δημιουργό της.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπή «Happy Day», χαρακτήρισε την ταινία «φοβερή» εξηγώντας πως συνδυάζει το χιούμορ με το συναίσθημα και δυνατά μηνύματα:

«Είναι μια φοβερή ταινία. Έχει χιούμορ, έχει συναίσθημα αλλά και πολλά μηνύματα. Είμαι περήφανη μαμά. Ο γιος μου είναι μια χαρά παιδί, τον αγαπάω και με κάνει περήφανη», τόνισε αρχικά η Αγγελική Νικολούλη την Τρίτη 3 Μαρτίου.

Σε ερώτηση για τις συμβουλές που του έχει δώσει, η Αγγελική Νικολούλη επισήμανε ότι τον έχει προτρέψει να βάζει πάνω απ’ όλα τον άνθρωπο, να σέβεται του γύρω του και να προσφέρει τη βοήθειά του: «Έχω συμβουλεύσει τον Κωνσταντίνο να είναι πάνω απ’ όλα άνθρωπος, να σέβεται τον συνάνθρωπό του και να βοηθάει εκεί που μπορεί και χαίρομαι, γιατί πρώτα από όλα τα έχει σημαία του αυτά. Είναι ικανός στη δουλειά του».

Παρ’ όλα αυτά, όταν ρωτήθηκε σχετικά με την εκπομπή της, «Φως στο Τούνελ» και το αν θα συνεχιστεί και τις επόμενες χρονιές, η ίδια δεν θέλησε να απαντήσει καθώς – όπως τόνισε – η μέρα ήταν αφιερωμένη στην ταινία: «Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για τους Φίλους για Πάντα του Κωνσταντίνου…».

