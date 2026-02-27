Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ερευνά δύο υποθέσεις - θρίλερ που κρατούν αμείωτη την αγωνία:
Μία από τις πιο αινιγματικές εξαφανίσεις των τελευταίων ετών, στη Λακωνία.
- Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας παραμένει άφαντος σαν να άνοιξε, μέσα στη νύχτα, η γη και να τον κατάπιε στο ίδιο του το σπίτι.
- Η εκπομπή επιμένει στην έρευνα και φέρνει τα πάνω - κάτω.
- Τα στόματα ανοίγουν. Οι νέες μαρτυρίες που έρχονται στο φως δίνουν απρόσμενη τροπή στην υπόθεση...
Στο «Τούνελ» ο γρίφος του φαντάρου που βρέθηκε νεκρός.
- Σύγκρουση στρατού και οικογένειας για το αν τον σκότωσαν και γιατί.
{https://www.youtube.com/watch?v=Ztuz0tRF_uk}