Το σύστημα PARE φιλοδοξεί να δώσει μια πιο στοχευμένη και «έξυπνη» απάντηση.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά εντός του 2026 στην ενεργοποίηση ενός νέου, ψηφιακού συστήματος παρακολούθησης και εξατομικευμένης διαχείρισης οφειλών, με την ονομασία PARE (Payment capacity – Attitude – Recency – Event), επιχειρώντας να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το διογκούμενο πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο.

Το σύστημα PARE φιλοδοξεί να δώσει μια πιο στοχευμένη και «έξυπνη» απάντηση. Όλα τα διαθέσιμα δεδομένα θα συγκεντρώνονται στο ψηφιακό προφίλ κάθε φορολογούμενου, με συχνή ενημέρωση των οφειλετών και λήψη μέτρων προσαρμοσμένων τόσο στο προφίλ τους όσο και στην ηλικία της οφειλής. Στόχος είναι η κατηγοριοποίηση των οφειλετών και η εφαρμογή εξειδικευμένων δράσεων διαχείρισης χρέους, ενώ παράλληλα θα αναπτυχθούν προγνωστικά μοντέλα για τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών, με απώτερο σκοπό την εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου οφειλών.

Το νέο σύστημα θα συνδυάζεται με τις υφιστάμενες ελεγκτικές εφαρμογές, όπως το Eispraxis, και θα αξιολογεί τέσσερις βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι το Payment capacity, δηλαδή η πραγματική δυνατότητα πληρωμής του οφειλέτη, με αυτόματη αξιολόγηση εισοδημάτων, περιουσιακών στοιχείων, τραπεζικών κινήσεων και της προηγούμενης συμπεριφοράς του στην εξυπηρέτηση χρεών.

Ο δεύτερος παράγοντας, το Attitude, αφορά τη στάση και τη συνολική φορολογική συμπεριφορά του φορολογούμενου, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό συνεργασίας και συνέπειας απέναντι στην εφορία. Το Recency σχετίζεται με την παλαιότητα της οφειλής, καθώς όσο πιο παλιό είναι ένα χρέος τόσο μειώνονται οι πιθανότητες είσπραξής του, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που ο αρχικός οφειλέτης δεν υφίσταται πλέον. Τέλος, το Event συνεκτιμά ειδικά γεγονότα ή περιστάσεις, όπως απώλεια εισοδήματος ή έκτακτες οικονομικές δυσκολίες, που μπορεί να επηρέασαν τη δυνατότητα ή τη βούληση αποπληρωμής.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της φορολογικής διοίκησης, το νέο πλαίσιο θα επιτρέψει πιο αποτελεσματική κατηγοριοποίηση των οφειλετών και την εφαρμογή διαφορετικών στρατηγικών είσπραξης, ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα και τη συμπεριφορά τους.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνολικές οφειλές προς την εφορία ξεπερνούν πλέον τα 112 δισ. ευρώ, ενώ περισσότεροι από 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο στο δεκάμηνο του 2025 τα νέα χρέη προς την εφορία ανήλθαν σε 7,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7,2 δισ. αφορούν φόρους.

Η εικόνα αυτή συνδέεται άμεσα με την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά από την ακρίβεια, τα υψηλά φορολογικά βάρη και το αυξημένο κόστος στέγασης. Πολλοί φορολογούμενοι αναγκάζονται να ιεραρχήσουν τις υποχρεώσεις τους, με την εφορία συχνά να έρχεται τελευταία στις επιλογές πληρωμής, γεγονός που έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες φυσικά πρόσωπα στη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το PARE φιλοδοξεί να αποτελέσει το εργαλείο που θα αντιστρέψει αυτή την τάση, εισάγοντας μια πιο ρεαλιστική και προσαρμοσμένη προσέγγιση στη διαχείριση των φορολογικών χρεών.