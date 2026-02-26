Η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών αποτελεί κόλαφο για τους πρότερους χειρισμούς του Αρείου Πάγου.

Η πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές για συνολική ποινή φυλάκισης σε κάθε κατηγορούμενο 126 έτη και 8 μήνες, όπου εκτιτέα είναι τα οκτώ, με ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι τον δεύτερο βαθμό είναι η μία σημαντική εξέλιξη στο πολύκροτο σκάνδαλο των υποκλοπών. Ίσως ακόμα πιο σημαντική ωστόσο να αποβεί προοπτικά η απόφαση του δικαστηρίου να υιοθετήσει την πρόταση του εισαγγελέα για «διαβίβαση αντιγράφων της δικογραφίας για διερεύνηση ποινικών ευθυνών των παρόντων κατηγορούμενων και άλλων προσώπων».

Η απόφαση αυτή της έδρας επί της ουσίας οδηγεί σε αναβάθμιση της υπόθεσης σε κακούργημα, ενδεχομένως και για άλλα πρόσωπα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ενόψει της συνέχειας της δικαστικής διερεύνησης του σκανδάλου των υποκλοπών...

Υ.Γ. Η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών αποτελεί κόλαφο για τους πρότερους χειρισμούς του Αρείου Πάγου. Στο πλαίσιο αυτό, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τοποθετηθούν σήμερα επί της απόφασης και της διαβίβασης της δικογραφίας οι πρώην Εισαγγελείς του Αρείου Πάγου κα Αδειλίνη και κος Ντογιάκος, καθώς και ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Αχιλλέας Ζήσης...

Ν.Α.