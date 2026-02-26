« Τέρμα πια στον εμπαιγμό! Χωρίς πετρέλαιο τα σχολεία, τεράστιες οι ελλείψεις στο προσωπικό καθαριότητας» καταγγέλουν γονείς και εκπαιδευτικοί.

Σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται στα σχολεία του Δήμου Αχαρνών καθώς, σύμφωνα με καταγγελίες εκπαιδευτικών και γονέων, εδώ και περισσότερες από δύο εβδομάδες τα σχολεία λειτουργούν χωρίς επαρκή θέρμανση, εν μέσω χειμερινής περιόδου. Μαθητές και εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να παραμένουν σε παγωμένες αίθουσες, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, λόγω έλλειψης πετρελαίου.

Το πρόβλημα της θέρμανσης έρχεται να προστεθεί στις ήδη σημαντικές ελλείψεις στο προσωπικό καθαριότητας. Όπως επισημαίνεται από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας «Ο Σωκράτης» η τρίωρη ή τετράωρη παρουσία καθαριστριών δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες καθαριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σχολικών μονάδων, δημιουργώντας ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών, όπου η καθαρίστρια προσέρχεται στις 2 το μεσημέρι, με αποτέλεσμα οι νηπιαγωγοί να αναλαμβάνουν, πέρα από το εκπαιδευτικό τους έργο, και την κάλυψη βασικών αναγκών καθαριότητας για νήπια και προνήπια. Αντίστοιχα, στο 20ό Δημοτικό Αχαρνών αναφέρεται ότι γίνεται μετακίνηση προσωπικού καθαριότητας σε άλλη σχολική μονάδα για την κάλυψη κενών, αφήνοντας επιπλέον ελλείψεις.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για υποχρηματοδότηση, που οδηγεί γονείς και εκπαιδευτικούς να καλύπτουν από την τσέπη τους βασικά αναλώσιμα των σχολείων. Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει δημιουργήσει έντονη δυσαρέσκεια στην εκπαιδευτική κοινότητα. Άπαντες ζητούν από τη δημοτική αρχή να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να προχωρήσει στην κάλυψη των αναγκών σε πετρέλαιο, επαρκές προσωπικό καθαριότητας και χρηματοδότηση, ώστε να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες μάθησης για όλους τους μαθητές.