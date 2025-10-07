Τα σχολεία στις Αχαρνές είναι σε απαράδεκτη κατάσταση με πολλές ελλείψεις και «μπαλώματα» στις υποδομές με τους γονείς να καταγγέλλουν ζητήματα ασφαλείας.

Κραυγή αγωνίας εκπέμπουν γονείς και εκπαιδευτικοί για τις τραγικές συνθήκες που επικρατούν σε αρκετά σχολεία του Δήμου Αχαρνών, με αιχμή το 18ο Δημοτικό Σχολείο, όπου τα προβλήματα ασφάλειας και υγιεινής θέτουν σε κίνδυνο μαθητές και δασκάλους.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης» στηρίζει τον αγώνα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 18ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών και καλεί σε διαμαρτυρία την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, στις 17:45, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών, ζητώντας άμεσες λύσεις. Όπως καταγγέλλεται, το σχολείο αντιμετωπίζει σειρά σοβαρών προβλημάτων, όπως: ανεπαρκής θέρμανση και μη λειτουργικά καλοριφέρ, ασυντήρητα κλιματιστικά, επικίνδυνος αύλειος χώρος, έλλειψη στεγάστρων, εκτεταμένη μούχλα σε αίθουσες, που καθιστά τις συνθήκες μάθησης επικίνδυνες για την υγεία.

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του Συλλόγου Γονέων, η Δημοτική Αρχή δεν έχει προχωρήσει σε καμία ουσιαστική ενέργεια, ενώ επιχειρεί, σύμφωνα με τους γονείς, να «αγοράσει χρόνο» με υποσχέσεις χωρίς αποτέλεσμα.

Τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών είναι αποκαλυπτικά για το τεράστιο ζήτημα των πλημμελών σχολικών υποδομών. Από τα 34 Δημοτικά Σχολεία του Δήμου, τα 5 στεγάζονται εξ ολοκλήρου σε λυόμενα και σε 6 χρησιμοποιούνται επιπλέον αίθουσες λυόμενες, ενώ από τα 39 Νηπιαγωγεία, τα 11 λειτουργούν αποκλειστικά σε λυόμενα και 10 διαθέτουν λυόμενες αίθουσες.

Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι τρεις μονάδες Νηπιαγωγείων στεγάζονται σε ακατάλληλους χώρους: μία σε παλιό κατάστημα, μία σε πυλωτή πολυκατοικίας και μία σε ισόγειο σπιτιού!Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, τονίζοντας πως η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών δεν μπορεί να θεωρείται “κόστος”.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Απαιτούμε σχολεία σύγχρονα, ασφαλή και ανθρώπινα για τα παιδιά μας», σημειώνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών «Ο Σωκράτης».

Στα κάγκελα οι γονείς για την κατάσταση στο 18ο Δημοτικό Αχαρνών

Όπως καταγγέλλουν οι γονείς «παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας, καμία ουσιαστική ενέργεια δεν έχει γίνει, παρότι τα προβλήματα είναι γνωστά εδώ και πολλούς μήνες. Από τον Μάρτιο του προηγούμενου σχολικού έτους έχουν χαλάσει οι σωληνώσεις των καλοριφέρ. Παρότι έχουν παραδοθεί τα απαραίτητα υλικά, κανένα συνεργείο δεν έχει έρθει για την επισκευή, με αποτέλεσμα πέντε (5) τάξεις να παραμείνουν χωρίς θέρμανση για δεύτερη συνεχόμενη σχολική χρονιά. Τα κλιματιστικά δεν είχαν καθαριστεί ποτέ. Για λόγους υγιεινής οι εκπαιδευτικοί τα κρατούσαν κλειστά, στερώντας από τα παιδιά ακόμη και αυτή τη στοιχειώδη λύση θέρμανσης ή ψύξης.

Μετά από πολλούς μήνες εκκλήσεων και αιτημάτων, πρόσφατα επισκέφθηκε το σχολείο τεχνικός συνεργάτης του Δήμου για να πραγματοποιήσει συντήρηση στα κλιματιστικά. Η ενέργεια αυτή, αν και θετική, αποτελεί το ελάχιστο που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό και δεν αναιρεί την απαράδεκτη καθυστέρηση και την αδιαφορία που έχει επιδειχθεί μέχρι σήμερα.

Το προαύλιο είναι ολισθηρό και επικίνδυνο. Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα μας για συντήρηση ή επισκευή, τίποτα δεν έχει γίνει. Τα παιδιά απαγορεύεται να τρέχουν ή να παίζουν για να μην τραυματιστούν. Κατά τις βροχερές μέρες τα παιδιά γίνονται μούσκεμα πηγαίνοντας στο κυλικείο, αφού δεν υπάρχει στέγαστρο, παρότι το έχουμε ζητήσει κατ’ επανάληψη. Οι μπασκέτες είναι παλιές, χωρίς διαγράμμιση ή άλλες βασικές υποδομές, στερώντας από τους μαθητές ακόμη και την απλή χαρά του παιχνιδιού.

Από πέρσι έχουμε ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από ειδικό για την εκτεταμένη μούχλα στις πίσω αίθουσες. Η κατάσταση παραμένει, πιθανόν να μην πληροί καν τις προϋποθέσεις για να φιλοξενούνται παιδιά. Οι υπάρχουσες αίθουσες δεν επαρκούν για τον αριθμό των μαθητών. Έχουμε αιτηθεί την τοποθέτηση νέας προκατ αίθουσας χωρίς αποτέλεσμα. Όλα τα παραπάνω είναι μερικά από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολείο μας, όπως και τα περισσότερα σχολεία του Δήμου. Η ενέργεια της Προέδρου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, κας Μπούκη, έχει διαπιστώσει ίδιοις όμμασι τα παραπάνω (έχει επισκεφθεί το σχολείο δύο φορές). Τα ίδια προβλήματα έχουν κοινοποιηθεί στους προηγούμενους Προέδρους και Αντιδημάρχους. Παρά τις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις, καμία ουσιαστική λύση δεν δόθηκε. Απαιτούμε άμεσες, πλήρεις και οριστικές λύσεις, καθώς η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών μας δεν επιδέχεται άλλη καθυστέρηση.»