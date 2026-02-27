Συγκροτήθηκε ειδική Ομάδα Εργασίας με αρμοδιότητα την καταγραφή, την ψηφιακή παρακολούθηση και την αξιολόγηση των καταγγελιών πολιτών κατά των διαχειριστών πιστώσεων.

Σε πλήρη ενεργοποίηση νέου ελεγκτικού μηχανισμού απέναντι στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια προχωρά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επιχειρώντας να ενισχύσει την συμμόρφωση των servicers και να διασφαλίσει ουσιαστικότερη προστασία των δανειοληπτών.

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνης Αλαμπάση, συγκροτήθηκε ειδική Ομάδα Εργασίας με αρμοδιότητα την καταγραφή, την ψηφιακή παρακολούθηση και την αξιολόγηση των καταγγελιών πολιτών κατά των διαχειριστών πιστώσεων.

Η Ομάδα τίθεται άμεσα σε λειτουργία και στην πράξη δημιουργεί ένα άτυπο αλλά συστηματικό «μητρώο συμπεριφοράς» για την αγορά των κόκκινων δανείων. Κάθε καταγγελία θα αποκτά ηλεκτρονικό φάκελο, μέσω του οποίου θα ζητούνται εξηγήσεις από τους εμπλεκόμενους, θα εξετάζεται η βασιμότητα των αναφορών και θα αξιολογείται αν αυτές οδηγούν σε πραγματικές διορθώσεις πρακτικών ή απλώς καταγράφονται χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Αποστολή της Ομάδας Εργασίας είναι η οργάνωση, η παρακολούθηση και η διατύπωση συμπερασμάτων επί των καταγγελιών που υποβάλλονται στο πλαίσιο του νόμου 5072/2023. Αναφορές για καταχρηστικές συμπεριφορές, ελλιπή ενημέρωση ή αδικαιολόγητες καθυστερήσεις σε ρυθμίσεις δανείων θα παρακολουθούνται πλέον κεντρικά, ενώ θεσπίζεται σύστημα διαρκούς monitoring για τον βαθμό συμμόρφωσης των εταιρειών με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νέο θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα, θα εξετάζεται αν οι καταγγελίες καταλήγουν σε ουσιαστική βελτίωση των πρακτικών των servicers ή αν λειτουργούν απλώς ως «βιτρίνα» υποδοχής παραπόνων.

Η διαδικασία προβλέπει τη συγκέντρωση στοιχείων από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, τη δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου για κάθε υπόθεση σε κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, καθώς και την τήρηση ειδικού αρχείου παρακολούθησης, με πλήρη συμμόρφωση προς τους κανόνες εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Ομάδα θα θέτει συγκεκριμένες προθεσμίες για τη διαχείριση κάθε καταγγελίας, θα αξιολογεί το σύνολο των εγγράφων και θα εξάγει συμπεράσματα ως προς τη βασιμότητά τους, προχωρώντας, κατά περίπτωση, σε ενημέρωση του καταγγέλλοντος, σε αρχειοθέτηση, σε προτάσεις προς τους διαχειριστές ή σε εισηγήσεις προς τη Γενική Διεύθυνση, ακόμη και με προοπτική νομοθετικών παρεμβάσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί σαφή αλλαγή στρατηγικής. Αν και ο νόμος 5072/2023 είχε ήδη θεσπίσει διαδικασίες υποβολής παραπόνων, η σύσταση ειδικής Ομάδας για τη συστηματική παρακολούθηση της πορείας τους δείχνει ότι η περίοδος των συστάσεων και της άτυπης αυτορρύθμισης έχει κλείσει.

Το αυξημένο ενδιαφέρον για την εποπτεία της αγοράς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το απόθεμα των δανείων υπό διαχείριση παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 η ονομαστική αξία των δανείων υπό διαχείριση διαμορφώθηκε στα 79,4 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή υποχώρηση σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο, αλλά παραμένοντας κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών. Το μέγεθος αυτό καταδεικνύει ότι, παρά τις ρυθμίσεις και τις αναδιαρθρώσεις, το ιδιωτικό χρέος εξακολουθεί να είναι βαρύ και ανθεκτικό στη μείωση.

Το μεγαλύτερο μέρος των χαρτοφυλακίων αφορά επιχειρηματικά δάνεια, με τις συνολικές απαιτήσεις από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις να ανέρχονται σε περίπου 27,6 δισ. ευρώ. Στο εσωτερικό της κατηγορίας, ωστόσο, καταγράφεται αξιοσημείωτη μεταβολή, καθώς τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιορίζονται στα 8,4 δισ. ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει επιτάχυνση ρυθμίσεων, διαγραφών ή ανακατανομών χαρτοφυλακίων. Ιδιαίτερη βαρύτητα διατηρούν και τα δάνεια ιδιωτών, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 41,4 δισ. ευρώ, με τα στεγαστικά να φθάνουν τα 25,3 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η κατοικία παραμένει ο κεντρικός άξονας του ιδιωτικού χρέους που διαχειρίζονται οι servicers.

Την ίδια στιγμή, αυξημένος εμφανίζεται και ο αριθμός των χαρτοφυλακίων υπό διαχείριση, στοιχείο που δείχνει ότι η αγορά παραμένει ενεργή, με συνεχιζόμενες μεταβιβάσεις και αναδιαρθρώσεις απαιτήσεων. Σε αυτό το περιβάλλον, η ενεργοποίηση του νέου ελεγκτικού μηχανισμού αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς φιλοδοξεί να συνδέσει την κλίμακα της αγοράς των κόκκινων δανείων με αυστηρότερη εποπτεία και μεγαλύτερη λογοδοσία απέναντι στους δανειολήπτες.