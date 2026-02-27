Χωρισμένη στα δύο η χώρα τις επόμενες ημέρες, όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Τι αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης για τον καιρό της επόμενης εβδομάδας.

Θα είναι γενικά ήπιες οι καιρικές συνθήκες. Λίγο πιο ψυχρός ο καιρός, προς τα ανατολικά και βόρεια, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες προς τα δυτικά και νότια.

Γενικά δεν περιμένουμε φαινόμενα τα οποία θα προβληματίσουν. Θα έχουμε βέβαια τους βοριάδες μέσα στο Αιγαίο.

Στην ουσία η χώρα μας χωρίζεται σε δύο τμήματα. Από τη μία πλευρά, περιοχές που βλέπουν στο Αιγαίο, επηρεάζονται από ψυχρές αέριες μάζες οι οποίες δημιουργούν ένα πιο χειμωνιάτικο σκηνικό, πιο δυτικά όμως οι θερμοκρασίες θα είναι πιο υψηλές.

Σήμερα, Παρασκευή, περνάνε οι πιο ψυχρές αέριες μάζες πάνω από το Αιγαίο, παίρνουν υγρασία και δημιουργούνται δύο νεφικά συστήματα. Το ένα επηρεάζει τμήματα της χώρας μας που βρίσκονται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά με συννεφιές οι οποίες θα συνοδεύονται από λίγες ασθενείς τοπικές βροχές. Το δεύτερο νεφικό σύστημα θα δραστηριοποιηθεί σήμερα μέσα στο Ιόνιο για να επηρεάσει τα δυτικά - νοτιοδυτικά παράλια της Πελοποννήσου και να δώσει λίγες βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα εναλλάσσεται με τις συννεφιές. Ο βοριάς θα κυριαρχήσει μέσα στο Αιγαίο. Εκεί δημιουργείται η μεγαλύτερη διαφορά πίεσης και από το ύψος της Λήμνου και μέχρι και τα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης, θα έχουμε βοριάδες με εντάσεις στα 6 με 7 μποφόρ. Προσοχή στην νότια Κρήτη όπου τα μποφόρ μπορεί να φθάσουν ακόμα και τα 8.

Ξεκινάμε από χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές. Σιγά σιγά όσο πηγαίνουμε βαθιά μέσα στην άνοιξη, θα βλέπουμε πολύ συχνά το φαινόμενα να ξεκινάει η ημέρα από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και να προσεγγίζει υψηλές τιμές αργά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία σήμερα δεν θα ανέβει πολύ εκτός από περιοχές της δυτικής Ελλάδας (14-16 βαθμούς). Στα ανατολικά ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς Κελσίου.

Αυτό το φαινόμενο με την ψυχρή αέρια μάζα θα συνεχιστεί μέχρι και τη Δευτέρα, την Τρίτη όμως θα ανέβει περισσότερο η θερμοκρασία. Η άνοιξη θα κερδίσει περισσότερο έδαφος σε σχέση με τον χειμώνα, ο οποίος προσπαθεί να δώσει τα τελευταία του σημάδια στη χώρα μας. Μετά την Τρίτη θα μειωθούν και οι βροχές καθώς το ατμοσφαιρικό βουνό θα κινηθεί πιο ανατολικά για να πάμε σε πιο ανοιξιάτικες συνθήκες για κάποιες ημέρες, καθώς και ο Μάρτης, ως γνωστόν, δίνει και αυτός τα χτυπήματά του.

Στην Αττική, σήμερα, θα έχουμε συννεφιές κατά περιόδους, οι οποίες δεν αποκλείεται να αφήνουν λίγες τοπικές βροχές, κυρίως προς τα ανατολικά και βόρεια, όχι όμως κάτι το αξιόλογο. Βορειοανατολικοί οι άνεμοι και η θερμοκρασία 12 με 14 βαθμούς Κελσίου. Η ψύχρα σήμερα θα είναι αισθητή για τον νομό Αττικής.

Στη Θεσσαλονίκη, παρόμοια κατάσταση με αυξημένες συννεφιές και λίγες ασθενείς βροχές. Ο άνεμος μέτριας έντασης και ο υδράργυρος κοντά στους 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Σάββατο, βλέπουμε πάλι κάποιες βροχές, κυρίως στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και κάποια φαινόμενα επίσης στα βουνά της Εύβοιας, στην Χαλκιδική και στη βόρεια Κρήτη.

Ο βοριάς θα κυριαρχεί πάλι μέσα στο Αιγαίο, με σχετικά υψηλές εντάσεις. Θα είναι ψυχρός ο καιρός για τα ανατολικά και βόρεια και λίγο πιο θερμός για τα δυτικά και νότια τμήματα.

Την Κυριακή, θα είναι λίγο περισσότερες οι βροχές γύρω από τα δυτικά της Πελοποννήσου, τις Κυκλάδες, από τη βόρεια Κρήτη, στα βουνά της Εύβοιας και ίσως και στην Αττική (Πάρνηθα, Πεντέλη).

Λίγο κρύο στα ανατολικά και βόρεια, περισσότερη ζέστη στα δυτικά και νότια.

Η νέα εβδομάδα σιγά σιγά θα μας βάλει σε πιο ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες. Περνάμε σε βελτιωμένο καιρό, μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, υποχωρεί η ψυχρή αέρια μάζα στα ανατολικά και ανεβαίνει η θερμοκρασία για κάποιες ημέρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgpi03udm6e1?integrationId=40599y14juihe6ly}