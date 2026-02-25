Με τι καιρό θα μας κάνει ποδαρικό ο Μάρτιος, πού θα κυμανθεί η θερμοκρασία.

Ανοιξιάτικο αναμένεται το σκηνικό του καιρού μέχρι το τέλος της εβδομάδας που θα κάνει την εμφάνισή του ο Μάρτιος, ο πρώτος μήνας της άνοιξης. Σύμφωνα με τη νεότερη πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια αρχής γενομένης από την Κυριακή 1η Μαρτίου, ο καιρός θα μπει σε τροχιά άνοιξης με τον υδράργυρο να ξεκινά λίγο κάτω από τα κανονικά επίπεδα, να αυξάνεται προοδευτικά με ορισμένες βροχοπτώσεις άνευ σημασίας να αναμένονται στον ορίζοντα. Όπως επισημαίνει «Ποδαρικό με λίγο περισσότερη ψύχρα από το κανονικό θα κάνει ο Μάρτιος, ωστόσο στη συνέχεια και για αρκετές ημέρες ο υδράργυρος θα βρεθεί λίγο πιο πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Επίσης οι βροχές δεν θα είναι αξιόλογες.»

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid036ZtexwRhGjwHX6xbqdghJmE81NHrh15jGxe6yi8JG3JuciCjiee6Yn7ThrrMHCQhl}

Η πρόγνωση Κολυδά για τον καιρό στην Αθήνα τις επόμενες μέρες

Αντίστοιχα σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς δίνει μια πρώτη εικόνα το πώς θα κινηθεί καιρικά η Αθήνα από τα τέλη Φεβρουαρίου μέχρι τις αρχές Μαρτίου. Σύμφωνα με το μετεώγραμμα που παραθέτει η προοπτική για την Αθήνα δείχνει μια εβδομάδα με σχετικά ήπιο καιρό και περιορισμένες μεταβολές:

Η νέφωση θα παρουσιάσει διακυμάνσεις, με αυξημένη συννεφιά κυρίως προς τα μέσα της περιόδου και ξανά προς το τέλος της εβδομάδας. Ωστόσο, δεν αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις, με τον υετό να παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Τα περισσότερα σενάρια δείχνουν μηδενικές ή οριακές βροχές, ενώ μόνο προς το τέλος υπάρχει μικρή πιθανότητα ασθενούς βροχής. Οι άνεμοι θα κινούνται σε ήπιες έως μέτριες εντάσεις, γύρω στα 2–4 m/s, χωρίς ενδείξεις για ισχυρά επεισόδια ή θυελλώδεις ριπές. Η θερμοκρασία ακολουθεί ήπια ανοδική πορεία, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται περίπου από 13 έως 18 °C και τις ελάχιστες να παραμένουν σε μονοψήφιες τιμές. Όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς «η εικόνα παραπέμπει σε έναν ήρεμο, τυπικά ανοιξιάτικο καιρό για την περιοχή της Αθήνας, με περιορισμένη δυναμική και χωρίς σημαντικά έντονα φαινόμενα.»

{https://x.com/KolydasT/status/2026599626552250629}