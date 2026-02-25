Χήνες σε ρόλο... διαιτητή, ανταγωνίστηκαν κολυμβητές σε μαθητικούς αγώνες στη Νότια Αφρική.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου στη Νότια Αφρική, όταν χήνες βούτηξαν στην πισίνα την ώρα που ο αγώνας βρισκόταν σε εξέλιξη και… συναγωνίστηκαν τους κολυμβητές.

Το συμβάν καταγράφηκε κατά τη διάρκεια σχολικών κολυμβητικών αγώνων στο Κέιπ Τάουν, όταν δύο επίμονες χήνες εμφανίστηκαν ξαφνικά στον χώρο της πισίνας και χωρίς κανέναν δισταγμό «έπεσαν» στο νερό, την ώρα που οι αθλητές αγωνίζονταν στις διαδρομές.

Μάλιστα, τα πτηνά δεν περιορίστηκαν απλώς σε μία σύντομη εμφάνιση, αλλά παρέμειναν στην πισίνα, κολυμπώντας παράλληλα με τους μαθητές και ακολουθώντας τους σε όλη τη διάρκεια της διαδρομές, σαν να πρόκειται για διαιτητές, γεγονός που προκάλεσε έκπληξη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgo4cpikkbax?integrationId=40599y14juihe6ly}