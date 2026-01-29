Κανένα αίτημα δεν έχει φτάσει στο υπουργείο Πολιτισμού.

Κανονικά θα διεξαχθούν οι αγώνες ποδοσφαίρου και των άλλων αθλημάτων το Σαββατοκύριακο, παρά την τραγωδία με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Αρμόδιοι για να ζητήσουν τυχόν αναβολή είναι οι φορείς των αθλημάτων και μέχρι τη στιγμή που γράφεται ο Πληροφοριοδότης αυτός κανένας φορέας δεν έχει θέσει θέμα αναβολής.

Και φυσικά κανένα αίτημα δεν έχει φτάσει έως τώρα στο γραφείο του υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση.

Οπότε το συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως οι αγώνες του Σαββατοκύριακου θα πραγματοποιηθούν κανονικά...

Β.Σκ.