Δείτε το πρόγραμμα των ξεναγήσεων που θα πραγματοποιηθούν δωρεάν το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαρτίου 2026.

Ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει όλο τον Μάρτιο, δωρεάν ξεναγήσεις σε ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, καθώς και χώρους πολιτισμού και τέχνης της πόλης.

Κάτοικοι και επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν την Αθήνα μέσα από θεματικούς περιπάτους και οργανωμένες επισκέψεις που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας, με πρωτοβουλία της Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου Ιστορικής Ανάδειξης της Πόλης των Αθηνών, Αρτέμιδος Σκουμπουρδή.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Αρχαία Αγορά και το Λύκειο του Αριστοτέλη, περιπάτους στο ιστορικό κέντρο και στους λόφους γύρω από την Ακρόπολη, καθώς και θεματικές διαδρομές αφιερωμένες στη βυζαντινή, οθωμανική και νεότερη Αθήνα.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται ξεναγήσεις σε σημαντικά μουσεία της πόλης, όπως το Μουσείο Μπενάκη, η Εθνική Πινακοθήκη, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Νομισματικό Μουσείο και το Μουσείο Αλέκος Φασιανός, καθώς και ειδικές θεματικές ξεναγήσεις, όπως περιπάτους αρχιτεκτονικής, φιλοσοφίας, street art και ιστορικές διαλέξεις.

Οι ξεναγήσεις έχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες, ώρες και σημεία συνάντησης, με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων ανά δράση. Για να διασφαλίσετε τη θέση σας, παρακαλούμε καλέστε στο 6976897493, Δευτέρα – Παρασκευή, 11.00 – 15.00.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το εισιτήριο εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, όπου προβλέπεται, επιβαρύνει τους συμμετέχοντες. Θυμίζουμε ότι την Κυριακή 15 Μαρτίου, η είσοδος στα μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους που υπάγονται που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού είναι δωρεάν, δηλαδή γίνεται χωρίς την καταβολή αντιτίμου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ξεναγήσεων που θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο 14-15 Μαρτίου 2026

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

Αρχαία Αγορά

10:30 | Σημείο συνάντησης: Κεντρική είσοδος Αρχαιολογικού χώρου επί της Ανδριανού

Ξεναγός: Τζέμμα Οικονομοπούλου (έως 40 άτομα)

Λόφοι γύρω από την Ακρόπολη

10:30 | Ναός Αγ. Δημητρίου Λουμπαρδιάρη

Ξεναγός: Άννα Μπενάκη (έως 40 άτομα)

Οθωμανική Αθήνα

11:00 | Βιβλιοθήκη Αδριανού

Ξεναγός: Κασσάνδρα Ποριώτη (έως 40 άτομα)

Μέγαρο Τσίλλερ–Λοβέρδου

10:30 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου (Μαυρομιχάλη 6)

Ξεναγός: Βερνάρδος Βίλλα (έως 25 άτομα)

Εθνική Πινακοθήκη

Περιοδική Έκθεση: Los Caprichos του Francisco Goya

10:30 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Πινακοθήκης (Βασ. Κωνσταντίνου 50)

Ξεναγός: Δώρα Βουκελάτου (έως 25 άτομα)

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026

Το φιλοσοφείν στην Αρχαία Αγορά

10:30 | Σημείο συνάντησης: Κεντρική είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου επί της Αποστόλου Παύλου

Ξεναγός: Ειρήνη Κουμπούρα (έως 40 άτομα)

Μουσείο Αλέκος Φασιανός

11:30 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου (Νεοφύτου Μεταξά 15, Μεταξουργείο)

Ξεναγός: Ειρήνη Καζαμιάκη (έως 25 άτομα)