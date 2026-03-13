Η ρύθμιση αφορά κυρίως μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα.

Με νέα απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καθορίζει πώς και πότε οι εταιρείες πρέπει να ενημερώνουν τη φορολογική διοίκηση για το ποια οντότητα ενός πολυεθνικού ομίλου θα υποβάλει τη λεγόμενη «Δήλωση Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου».

Η ρύθμιση αφορά κυρίως μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα και εντάσσεται στο νέο πλαίσιο για την ελάχιστη φορολόγηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Με απλά λόγια, οι εταιρείες που ανήκουν σε έναν πολυεθνικό όμιλο πρέπει να ενημερώνουν την ΑΑΔΕ ποια εταιρεία του ομίλου θα είναι υπεύθυνη για την υποβολή της σχετικής φορολογικής δήλωσης. Η ενημέρωση αυτή γίνεται με μια ειδική «γνωστοποίηση», η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE.

Για παράδειγμα, αν ένας πολυεθνικός όμιλος έχει δύο εταιρείες στην Ελλάδα, πρέπει να ορίσει ποια από τις δύο θα αναλάβει την υποβολή της δήλωσης και να το δηλώσει στην ΑΑΔΕ. Αν υπάρχει μόνο μία εταιρεία στην Ελλάδα, τότε αυτή αναλαμβάνει αυτόματα την υποχρέωση της γνωστοποίησης.

Η γνωστοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε 15 μήνες από το τέλος του οικονομικού έτους που αφορά η δήλωση. Για το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου συστήματος, δίνεται μεγαλύτερη προθεσμία, έως και 18 μήνες. Για παράδειγμα, αν το οικονομικό έτος μιας εταιρείας τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, η γνωστοποίηση θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Αν τα στοιχεία της εταιρείας που έχει δηλωθεί ως υπεύθυνη δεν αλλάξουν την επόμενη χρονιά, τότε δεν χρειάζεται να γίνει νέα γνωστοποίηση. Αν όμως αλλάξει η υπεύθυνη εταιρεία ή προκύψουν άλλες μεταβολές, τότε θα πρέπει να υποβληθεί νέα ενημέρωση. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή παράλειψης της γνωστοποίησης, προβλέπονται κυρώσεις σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του myAADE, είτε από εκπρόσωπο της εταιρείας είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή με κωδικούς Taxisnet.