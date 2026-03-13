Στις αναφορές του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Π. Μαρινάκη, νωρίτερα στην εκπομπή «Αταίριαστοι», απάντησε από το στούντιο του ΣΚΑΪ ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.

Ο Δ. Μάντζος διερωτήθηκε αν στο πάνελ βρέθηκε κάποιος σωσίας του Παύλου Μαρινάκη, εξηγώντας: «Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης ισχυρίζεται ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης φέρνει στην επικαιρότητα ένα σκάνδαλο που παραμένει τέσσερα χρόνια τώρα ανοικτό και για το οποίο εκδόθηκε δικαστική απόφαση πρόσφατα.

Εγώ αναρωτιέμαι, ο κ. Μαρινάκης έχει δει ότι υπάρχει δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με συγκεκριμένες καταδίκες με ποινές-ρεκόρ για τέσσερις ιδιώτες που υποτίθεται ότι μόνοι τους με ένα περίεργο χόμπι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφους και πολιτικό αντίπαλο;

Έχει ενημερωθεί ο κ. Μαρινάκης ότι υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που διατάσσει την ΕΥΠ, της οποίας προΐσταται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, να ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη για την παρακολούθησή του και ο Πρωθυπουργός δεν την εφαρμόζει;

Έχει ενημερωθεί ο κ. Μαρινάκης ότι υπήρξε διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις υποκλοπές -να διαβάσει όλα τα πρακτικά, γιατί κάνει… επιλεκτική ανάγνωση-;

Έχει, επίσης, ενημερωθεί ο κ. Μαρινάκης ότι υπάρχει δήλωση του καταδικασμένου ιδιοκτήτη της Intellexa που λέει ότι “εμείς πουλούσαμε το Predator μόνο σε κρατικές, δημόσιες αρχές και κράτη και από εκεί και πέρα την ευθύνη την έχουν εκείνοι και όχι εμείς”;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έχει ενημερωθεί ο κ. Μαρινάκης ότι εμείς έχουμε ζητήσει προ ημερησίας διατάξεως στη Βουλή τόσες εβδομάδες τώρα;».

Υπενθύμισε ότι πριν από τέσσερα χρόνια, ως Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «άκουγα σε αυτό το στούντιο ότι κούρασαν οι υποκλοπές» και σημείωσε: «Τόσα χρόνια δίνουμε έναν αγώνα και έρχεται ο κ. Μαρινάκης, ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος (!) και όχι ως -άλλος ένας- ιδιώτης, να μας πει ότι εμείς επαναφέρουμε τις υποκλοπές; Μήπως εμείς βγάλαμε και τη δικαστική απόφαση;».

Ο Δημήτρης Μάντζος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο από Ιουλίου 2020 έγγραφο του κ. Βάρρα προς τον κ. Βορίδη, αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας:

«Άκουσα πολλά τρελά. Εγώ και άλλοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης ρωτούσαμε τον κ. Κέλλα, τον κ. Βορίδη, τον κ. Ανδριανό -ο κ. Τσιάρας είχε φύγει- πού είναι αυτό το εμπιστευτικό πρωτόκολλο; Χρειάστηκαν σαράντα ώρες να το βρουν. Ασόβαρο!

Εμφανίζουν ξαφνικά ένα έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που λέει “ναι, το λάβαμε”. Και τώρα λέει ο κ. Μαρινάκης ούτε λίγο-ούτε πολύ ότι ο κ. Βάρρας για να μην το έχει εμφανίσει εγκαίρως έχει ένα δικό του σκεπτικό. Εγώ λέω ευθέως: ο κ. Βάρρας εκβιάζει τον κ. Βορίδη και παραμένει δίπλα στον κ. Μητσοτάκη;»

Επανέλαβε δε τη θέση του ΠΑΣΟΚ για την ανάγκη σύστασης προανακριτικής επιτροπής, «η μη συγκρότηση της οποίας ελήφθη ως απόφαση άκυρα τον Ιούλιο», εκτιμώντας πως «από το έγγραφο του κ. Βάρρα προκύπτει ότι ο κ. Βορίδης γνώριζε. Και αυτήν τη γνώση ο τελευταίος δεν την κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή και αυτό πρέπει να διερευνηθεί εκ νέου. Αυτό ως εξέλιξη πετάει στον αέρα όλο το πόρισμα της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας!».



«Άκουσα τον κ. Μαρινάκη να λέει ότι ο ίδιος προσωπικά προσπαθεί να βρει μία ένδειξη για ποινική διερεύνηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν δεν θέλει να διαβάσει το πόρισμα του ΠΑΣΟΚ, ας πάει στη Βουλή, όπου ακόμη υπάρχει μία ογκωδέστατη δικογραφία πολλών χιλιάδων σελίδων.

Δεν είναι δυνατόν Ευρωπαία Εισαγγελέας, Έλληνες εντεταλμένοι Εισαγγελείς να έχουν ζητήσει τη διερεύνηση, να έχουν κάνει αναλυτικό ενημερωτικό υπόμνημα όπου βρίσκουν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος να έρχεται σε πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικό σταθμό και να λέει ότι δεν μπορεί να βρει μία ένδειξη σε χιλιάδες σελίδες που έχουν ήδη αξιολογηθεί από εισαγγελείς!», κατέληξε ο Δ. Μάντζος.