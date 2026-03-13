«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που έχει πάρει «διαζύγιο» από την αλήθεια».

Για το νέο χτύπημα της κυβέρνησης στην ελευθερία του Τύπου και της έκφρασης με πρόσχημα τα fake news και την ανωνυμία στο διαδίκτυο με βάση τις πρόσφατες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, η Αυγή ζήτησε το σχόλιο του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Κώστα Ζαχαριάδη.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που έχει πάρει «διαζύγιο» από την αλήθεια, επιχείρησε να «πουλήσει» στην κοινωνία λίγο από «Ομάδα Αλήθειας» πασπαλισμένης με κοινοτοπίες για τα fake news και την ελευθερία του Τύπου, με το αποκαλούμενο Alitheia Forum» τόνισε ο Κώστας Ζαχαριάδης στο avgi.gr.

«Μιλάμε για την κυβέρνηση των παρακολουθήσεων των τηλεφωνικών συνομιλιών του μισού υπουργικού συμβουλίου, της στρατιωτικής ηγεσίας, πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων, την κυβέρνηση των αλλεπάλληλων συγκαλύψεων, την πρωταθλήτρια του «μπαζώματος» της αλήθειας και της υπερπαραγωγής στρατηγικών αγωγών κατά δημοσιογράφων και ΜΜΕ.

Μιλάμε για την εκδήλωση όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Π. Μαρινάκης, είπε ότι θα βγάλει τις κουκούλες από τα τρολ, στρεφόμενος σαφώς εναντίον κάθε φωνής κριτικής.

Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, αν βγάλει αυτές τις κουκούλες θα βρει τη μισή ΟΝΝΕΔ, τους μισούς μετακλητούς υπαλλήλους και υπουργούς.

Και τώρα αυτή η κυβέρνηση, των προνομιακών σχέσεων με μια μεγάλη μερίδα των ΜΜΕ, εμφανίζεται πολέμια των fake news.

Θα ήταν για γέλια αν δεν ήταν για κλάματα.

Για να τελειώνουμε. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει πρόβλημα με τα fake news, στα οποία πρωτοστατεί με όλες τις πλευρές της πολιτικής της. Πρόβλημα έχει με τις πραγματικές ειδήσεις που αποκαλύπτουν τα έργα και τις ημέρες της. Και αυτές βάζει στο στόχαστρο, επιθυμώντας να χειραγωγήσει κάθε ίχνος ανεξάρτητης δημοσιογραφίας, ώστε να είναι δήθεν «ελεγχόμενη» η εξουσία της, υπό όρους και προϋποθέσεις που την ευνοούν.

Μακριά από τις βασικές δημοκρατικές αρχές της ελευθερίας του Τύπου και γενικώς της ελεύθερης έκφρασης».