Πλήρη ενσωμάτωση του νέου ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για τις κακόβουλες αγωγές κατά δημοσιογράφων ζήτησε ο Βασίλης Σκουρής, μιλώντας στο «Athens Alitheia Forum», που διοργανώνει Τρίτη και Τετάρτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο υπεύθυνος πολιτικού τμήματος του Dnews και διευθυντής προγράμματος του ραδιοφώνου των «Παραπολιτικών», αναφέρθηκε μάλιστα χαρακτηριστικά στην περίπτωση δημοσιογράφου εναντίον του οποίου ασκήθηκε αγωγή από πρώην ανώτερο κυβερνητικό παράγοντα, επειδή αναδημοσίευσε από εφημερίδα κείμενο ζητώντας του αποζημίωση 150.000 ευρώ.

Τόνισε επίσης ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα πρέπει να αποσύρει την απειλή αγωγών κατά δημοσιογράφων στο press room.

Τέλος, μεταξύ άλλων, ευχήθηκε το «Athens Alitheia Forum» του χρόνου να είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικό και να μην συμμετέχουν μόνο υπουργοί και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος.

Στο συγκεκριμένο πάνελ, που συντόνιζε η δημοσιογράφος Κατερίνα Δούκα, συμμετείχαν ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και οι δημοσιογράφοι Ηλίας Κανέλλης, Πάσχος Μανδραβέλης και Βασίλης Σκουρής.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

{https://www.youtube.com/watch?v=TOiNM8Bs4f8}