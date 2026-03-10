Όσα είπε για τον γιό της αλλά και τη νέα της σχέση.

O Γιώργος Λιάγκας υποδέχτηκε στο πλατό της εκπομπής «Το Πρωινό» τη γνωστή influencer Modern Cinderella, σε μια συζήτηση με αρκετές προσωπικές αποκαλύψεις.

Κατά την είσοδό της στο στούντιο, ο παρουσιαστής την καλωσόρισε με χιούμορ, σχολιάζοντας ότι είναι νέα, όμορφη και ιδιαίτερα επιτυχημένη. Μάλιστα της είπε ότι από κοντά είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή, προσθέτοντας πως δεν θυμάται να την έχει συναντήσει ξανά. Η ίδια απάντησε με αστεία διάθεση ότι πρώτη φορά ακούει από άνδρα πως μπορεί να τη δει έξω και να μην την προσέξει.

Στη συνέχεια της συνέντευξης, η Modern Cinderella μίλησε για την προσωπική της ζωή και τον γιο της, Βασίλη, ο οποίος είναι τεσσάρων ετών. Όπως εξήγησε, έγινε μητέρα σε ηλικία 20 ετών από συνειδητή επιλογή, ωστόσο τα πρώτα χρόνια ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά μέχρι το παιδί να μεγαλώσει λίγο. Παρόλα αυτά, τόνισε ότι αισθάνεται πως είναι άνθρωπος που μπορεί να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες.

Αναφέρθηκε επίσης στη σχέση της με τον πατέρα του παιδιού της, σημειώνοντας πως σήμερα διατηρούν καλές σχέσεις και συνεργάζονται για την ανατροφή του μικρού. Όσον αφορά το ενδεχόμενο ενός γάμου ή ενός ακόμη παιδιού στο μέλλον, δήλωσε πως θα πρέπει να βρει τον άνθρωπο που να είναι πραγματικά ο κατάλληλος για εκείνη, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι ίσως ήδη βρίσκεται σε μια πολύ καλή σχέση. Όπως είπε, το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του συντρόφου της είναι ότι είναι «ακομπλεξάριστος».

Προς το τέλος της κουβέντας, ο Γιώργος Λιάγκας τη ρώτησε με χιουμοριστική διάθεση πώς σκέφτηκε να τον επιλέξει ως πιθανό συμπαρουσιαστή. Η influencer απάντησε επίσης με χιούμορ, λέγοντας πως το κοινό στοιχείο που τους ενώνει είναι ότι πολλοί άνθρωποι τους επικρίνουν και τους γράφουν αρνητικά σχόλια, αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά, «παρ’ όλα αυτά έχουμε τον θρόνο μας».

