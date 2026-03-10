Απόψε στις 21:00.

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του «Grand Hotel»

Ο Χαραλάμπης και η Θεώνη φτάνουν στο δικαστήριο και σοκάρονται βλέποντας όλους τους ανθρώπους του μαχαλά να στέκονται στο πλευρό του Χατζημήτρου…

Ο Πέτρος προτείνει ένα σχέδιο για να μπορέσουν να παγιδέψουν την Ελένη και να αποκαλύψει μόνη της την εμπλοκή της στην περιπέτεια του Νικόλα. Η Αλίκη περνάει σε μια εικονική απόλυση της Αγγέλας που τους ταράζει όλους.

Το δικαστήριο του Χαραλάμπη με τον Χατζημήτρο βρίσκεται σε εξέλιξη και τα πράγματα δεν φαίνεται να πηγαίνουν καλά.

Ο Χαραλάμπης προσπαθεί απεγνωσμένα να αποδείξει την αλήθεια για τη σκευωρία του Χατζημήτρου, αλλά βρίσκεται εκτεθειμένος όταν πρέπει να απολογηθεί για τους λόγους που τον οδήγησαν να αποσυρθεί από τις εκλογές…

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα πράγματα γίνονται χειρότερα όταν ο κόσμος – έξαλλος με τον Χαραλάμπη - επιτίθεται στη Θεώνη κι εκείνη από φόβο και ένταση χάνει τις αισθήσεις της μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου…

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν όλοι τον Ρήγα να επιστρέφει ελεύθερος στο ξενοδοχείο.

Ο Πέτρος, αποφασισμένος να τον αντιμετωπίσει για άλλη μια φορά κατά πρόσωπο, μπαίνει ξαφνικά στη σουίτα του και τον βλέπει αγκαλιά, στο κρεβάτι, με την Κυβέλη.