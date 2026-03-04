Ο Ρήγας απειλεί την Κυβέλη ότι θα αποκαλύψει τη σχέση τους στα παιδιά της - Ποια θα είναι η αντίδρασή της;

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του «Grand Hotel»

Η Αλίκη είναι σοκαρισμένη και θυμωμένη με τον Άρη, που δεν της είχε αποκαλύψει όσα γνώριζε για τον Αλέξανδρο και την αδελφή της, ενώ εκείνη τον παρακαλούσε για την αλήθεια όσο πίστευε ότι ο Πέτρος ήταν νεκρός...

Ο Χρόνης προσπαθεί να αποδείξει την αλήθεια για την Ελένη και την πλεκτάνη εναντίον του Νικόλα, με τον Κονδύλη να μπαίνει πάντα στη μέση και να τον εμποδίζει. Απελπισμένη η Σοφία ειδοποιεί τον Αλέξανδρο πως ο Ιάσωνας την απειλεί να αποκαλύψει όλα όσα του είχε εκμυστηρευτεί στις συναντήσεις τους.

Άναυδη μένει η Κυβέλη όταν πάει να επισκεφτεί τον Ρήγα και συναντάει εκεί την Ελένη. Καταλαβαίνει πως υπάρχει παρασκήνιο μεταξύ τους, όσον αφορά την ιστορία του Νικόλα.

Ο Ρήγας δεν το αφήνει έτσι, όμως, και ζητάει από τον Σαλαμπάση να βρει άμεσα λύση στο πρόβλημα...