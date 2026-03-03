Πότε θα φωτίσει τον ουρανό το «ματωμένο φεγγάρι», η εξήγηση για την ολική έκλειψη Σελήνης που δεν είναι ορατή από την Ελλάδα, δείτε LIVE το εντυπωσιακό φαινόμενο.

Οι λάτρεις του ουρανού απόψε θα απολαύσουν την εντυπωσιακή «Πανσέληνο του Μαρτίου» που φέρει την ανατρεπτική ονομασία «Φεγγάρι του Σκουληκιού». Παράλληλα το Φεγγάρι του τρίτου μήνα του χρόνου είναι και «ματωμένο» καθώς η Πανσέληνος συνοδεύεται από Ολική Έκλειψη Σελήνης που δυστυχώς όπως επιβεβαιώνει και το Κέντρο Επισκεπτών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δεν θα είναι δεν θα είναι ορατή από την Ελλάδα.

Γιατί ονομάζεται «ματωμένο» φεγγάρι η Πανσέληνος του Μαρτίου 2026

Κατά τη διάρκεια μιας ολικής σεληνιακής έκλειψης, η Γη παρεμβάλλεται ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, με αποτέλεσμα η σκιά της να καλύπτει πλήρως τον σεληνιακό δίσκο. Η Σελήνη δεν εξαφανίζεται, αλλά αποκτά ένα χαρακτηριστικό κοκκινωπό χρώμα. Αυτό συμβαίνει επειδή το ηλιακό φως διαθλάται μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης τα μπλε μήκη κύματος διασκορπίζονται, ενώ το κόκκινο φως φτάνει στη Σελήνη, χαρίζοντάς της τη «ματωμένη» όψη.

Γιατί δεν θα είναι ορατή στην Ελλάδα: Η εξήγηση των ειδικών

Όπως εξηγούν οι επιστημονικοί συνεργάτες από το Κέντρο Επισκεπτών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Δρ Ελένη Βαρδουλάκη και Δρ Χρήστος Παπαδημητρίου η συγκεκριμένη έκλειψη πραγματοποιείται σε χρονική στιγμή κατά την οποία, για τη χώρα μας, η Σελήνη βρίσκεται κάτω από τον ορίζοντα. Επιπλέον, το φαινόμενο εξελίσσεται κατά τη διάρκεια της ημέρας στην Ελλάδα, καθιστώντας αδύνατη την παρατήρησή του. Αντίθετα, η έκλειψη θα είναι ορατή από περιοχές της Αμερικής, του Ειρηνικού και τμημάτων της Ασίας και της Ωκεανίας, όπου θα επικρατεί νύχτα.

Δείτε LIVE την Ολική Έκλειψη Σελήνης

Η ολική έκλειψη Σελήνης θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 3:44 και 9:22 π.μ. EST (08:44-14:22 GMT), αντίστοιχα 10:44 π.μ. και 16:22 ώρα Ελλάδας. Η φάση ολότητας, κατά την οποία το φεγγάρι «θα καθίσει» στη βαθύτερη περιοχή της σκιάς της Γης και θα αποκτήσει το κόκκινο χρώμα, θα συμβεί μεταξύ 6:04 και 7:02 π.μ. EST (11:04-12:02 GMT), αντίστοιχα 13:04 και 14:02 ώρα Ελλάδας, με διάρκεια 58 λεπτά.

{https://www.youtube.com/watch?v=gkY1oLmFQ28}

Γιατί οι εκλείψεις εμφανίζονται «σε ζεύγη»;

Οι εκλείψεις Ηλίου και Σελήνης συχνά εμφανίζονται σε μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ τους. Αυτό οφείλεται στην κλίση της τροχιάς της Σελήνης κατά περίπου 5° σε σχέση με το επίπεδο της τροχιάς της Γης γύρω από τον Ήλιο (εκλειπτική). Έκλειψη συμβαίνει μόνο όταν η Σελήνη βρίσκεται κοντά στους λεγόμενους «δεσμούς», δηλαδή στα σημεία όπου τέμνει το επίπεδο αυτό. Καθώς η Νέα Σελήνη και η Πανσέληνος απέχουν περίπου 14 ημέρες, αν η μία φάση συμβεί κοντά σε δεσμό, είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσει και δεύτερη έκλειψη μέσα στο ίδιο «παράθυρο» ευθυγράμμισης.

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=1432645792223036&set=a.572117898275834}