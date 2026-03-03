Εγκλωβισμένοι παραμένουν στο Ντουμπάι χιλιάδες πολίτες, μεταξύ των οποίων και αρκετοί Έλληνες.

Μιλώντας στο zarpanews.gr, o Ρεθυμνιώτης Γιάννης Σταθουράκης, ανέφερε τα νεότερα δεδομένα, που θέλουν τις πτήσεις «παγωμένες» μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

«Η νεότερη ενημέρωση που έχουμε είναι ότι οι πτήσεις έχουν αναβληθεί μέχρι την επόμενη εβδομάδαα από όσο ξέρω των Ελλήνων, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτό το ξενοδοχείο έξι Έλληνες και δυο Κύπριοι και έχουμε άμεση επικοινωνία με 40 Έλληνες από ένα άλλο ξενοδοχείο. Ο εναέριος χώρος είναι μερικώς αποκλεισμένος. Έχουν ξεκινήσει κάποιες πτήσεις απο χθες ίσως δοκιμαστικά σε κάποια ασφαλή κράτη. Οι δικές μας πτήσεις που ήταν για χθες και σήμερα έχουν αναβληθεί μέχρι και την επόμενη εβδομάδα».

Την ίδια ώρα, ο κ. Σταθουράκης έκανε λόγο για επίμονη όχληση από το ξενοδοχείο διαμονής προς τους πελάτες σχετικά με την πληρωμή:

«Το πρόβλημα πια έγκειται στο γεγονός ότι τα ξενοδοχεία μας ζητάνε περαιτέρω πληρωμή διαμονής και διατροφής. Έχει δοθεί μια σαφής οδηγία από το κράτος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι τουρίστες που βρίσκονται στο Άμπου Ντάμπι είναι όλοι καλυμμένοι όσον αφορά την διαμονή και την διατροφή τους από το κράτος. Στο Ντουμπάι δεν μπορούν να μας βγάλουν από το δωμάτιο αλλά δεν έχει αποφασιστεί αν το κόστος διατροφής και διαμονής των εγκλωβισμένων τουριστών θα καλυφθεί από το κράτος. Το ξενοδοχείο μας ζητά επίμονα να πληρώσουμε διαμονή, μερικοί Έλληνες το έκαναν ήδη από χθες, τώρα μας ζητούν περαιτέρω πληρωμή για τα επόμενα βράδια. Βρισκόμαστε σε οικονομική ανεπάρκεια».

Ο κ. Σταθουράκης αναφέρεται και στην επικοινωνία των Ελλήνων με την πρεσβεία, λέγοντας πως «σε αίτημα επαναπατρισμού βρέθηκαν να μην ξέρουν να μας απαντήσουν. Οι όποιες μετακινήσεις γίνονται συλλογικά και όχι ατομικά. Σε αίτημα διαμονής και διατροφής επίσης δεν είχαν καμία απάντηση ούτε προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί μας για τις ανάγκες μας».

Τέλος, ο κ. Σταθουράκης είπε πως το κράτος είναι φιλόξενο και διαθέτει ισχυρό σύστημα αεράμυνας «τους ευχαριστούμε για την προστασία που μας παρέχουν. Αναμένουμε τη βοήθεια της ελληνικής πολιτείας, η οποία για άλλη μια φορά έχει βρεθεί ανεπαρκής και μας έχει αφήσει στο έλεος του Θεού».

{https://www.youtube.com/watch?v=D7K1Bj9EMbQ}