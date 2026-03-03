Ο Γενικός Δείκτης έχει υποχωρήσει στις 2.095,90 μονάδες.

Νέος, ισχυρότερος γύρος μαζικών ρευστοποιήσεων πλήττει τη Λεωφόρο Αθηνών, με τους επενδυτές να ξεφορτώνονται αδιάκριτα τίτλους, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το ευρύτερο sell-off που καταγράφεται στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς δεν διαφαίνεται στον ορατό ορίζοντα αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Ο Γενικός Δείκτης έχει υποχωρήσει στις 2.095,90 μονάδες, καταγράφοντας νέα βουτιά σχεδόν 5%, ενώ ο τζίρος έχει εκτιναχθεί στα 268 εκατ. ευρώ, στοιχείο που αποτυπώνει τον πανικό και την ένταση των πιέσεων.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκεται εκ νέου ο τραπεζικός κλάδος, με τον σχετικό δείκτη να καταγράφει απώλειες 6,3% στις 2.281 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 βυθίζεται στις 5.288 μονάδες με πτώση 5,5%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM κινείται στις 2.291 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 3,2%.

Την ίδια ώρα, έντονες αναταράξεις καταγράφονται και στην αγορά ενέργειας, με τις ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου να εκτινάσσονται έως και κατά 34%, εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας για τη διάρκεια της διακοπής των εξαγωγών από τη μεγαλύτερη μονάδα εξαγωγής LNG παγκοσμίως στο Κατάρ και τον αντίκτυπο στις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες. Τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επόμενου μήνα, που αποτελούν σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, διαμορφώνονται στα 55,96 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τα benchmark futures κατέγραψαν άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, καθώς η Κίνα —ο μεγαλύτερος εισαγωγέας LNG διεθνώς— κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές στη σύγκρουση με το Ιράν να διασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Bloomberg, ανώτατα στελέχη του κλάδου αναφέρουν ότι το Πεκίνο ασκεί πιέσεις σε Ιρανούς αξιωματούχους προκειμένου να αποφευχθούν ενέργειες που θα μπορούσαν να διαταράξουν τις εξαγωγές φυσικού αερίου του Κατάρ.

Η εγκατάσταση της QatarEnergy, η οποία αντιστοιχεί σε περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς LNG, ανέστειλε τη λειτουργία της τη Δευτέρα, έπειτα από ιρανική επίθεση με drone. Ακόμη και πριν από τη διακοπή, η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή είχε ουσιαστικά οδηγήσει σε κλείσιμο τα Στενά του Ορμούζ, βασική οδό εξαγωγών για το Κατάρ.

Συνολικά, οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί περίπου κατά 70% από το κλείσιμο της Παρασκευής, καταγράφοντας επίπεδα μεταβλητότητας που είχαν να παρατηρηθούν από την ενεργειακή κρίση του 2022.