Η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της έρχονται να «φρενάρουν» τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην ελληνική οικονομία.

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος κατέγραψε τον Φεβρουάριο βελτίωση και διαμορφώθηκε στις 107,7 μονάδες, από 105,4 μονάδες τον Ιανουάριο, αποτυπώνοντας την ενίσχυση των προσδοκιών στο σύνολο της οικονομίας. Η άνοδος προέρχεται τόσο από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς όσο και από την πλευρά των καταναλωτών, οι οποίοι εμφανίζονται λιγότερο απαισιόδοξοι σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Στον τομέα των κατασκευών, και ειδικότερα στα ιδιωτικά έργα, η ανοδική πορεία συνεχίζεται, με τον σχετικό δείκτη να επανέρχεται σε μία από τις υψηλότερες ιστορικά επιδόσεις του. Σημαντική βελτίωση καταγράφεται και στο λιανικό εμπόριο, κυρίως λόγω της χειμερινής περιόδου εκπτώσεων, η οποία ενίσχυσε τις προσδοκίες για τη βραχυπρόθεσμη πορεία των πωλήσεων. Στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες, οι μεταβολές στις προσδοκίες ήταν ηπιότερες, παραμένοντας ωστόσο σε θετική κατεύθυνση.

Από την πλευρά των νοικοκυριών, οι Έλληνες καταναλωτές, αν και εξακολουθούν να καταγράφονται ως οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διατυπώνουν λιγότερο αρνητικές εκτιμήσεις για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους, αλλά και για τη συνολική οικονομική κατάσταση της χώρας. Παράλληλα, ενισχύεται η πρόθεσή τους για πραγματοποίηση μείζονων αγορών, ενώ η πρόθεση για αποταμίευση υποχωρεί οριακά.

Ωστόσο, το διεθνές περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο, με τις εντάσεις να οξύνονται δραματικά έπειτα από τις πρόσφατες επιθέσεις στο Ιράν. Οι γεωπολιτικές και πολεμικές εξελίξεις χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό απροσδιοριστίας, με την επίδρασή τους στο εγχώριο οικονομικό κλίμα να εξαρτάται από τη διάρκεια και τη γεωγραφική έκταση της ενδεχόμενης νέας παγκόσμιας κρίσης, καθώς και από το αν θα υπάρξει σύντομα σύγκλιση προς μια λύση. Οι πιθανοί δίαυλοι μετάδοσης στην ελληνική οικονομία είναι πολλοί και περιλαμβάνουν έντονες αναταράξεις στις αγορές ενέργειας, πληθωριστικές πιέσεις που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν περαιτέρω τα νοικοκυριά, αλλά και διαταραχές στο διεθνές εμπόριο και τις αγορές κεφαλαίου, με μεγαλύτερο κίνδυνο για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα, στη βιομηχανία το ήπια αρνητικό ισοζύγιο εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση ενισχύθηκε ελαφρά, ενώ το θετικό ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες βελτιώθηκε αισθητά και τα αποθέματα αποκλιμακώθηκαν ήπια.

Στις κατασκευές, οι προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν σημαντικά, ενώ οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση παρέμειναν αμετάβλητες.

Στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις εξασθένησαν, με τα αποθέματα να μειώνονται σημαντικά και τις προσδοκίες για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων να ενισχύονται έντονα. Στις υπηρεσίες, σημειώθηκε ήπια βελτίωση στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση και τη ζήτηση, καθώς και οριακή ενίσχυση των προβλέψεων για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης.

Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, τέλος, οι αρνητικές προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας και των νοικοκυριών αμβλύνθηκαν, συνοδευόμενες από μικρή ενίσχυση της πρόθεσης για μεγάλες αγορές.