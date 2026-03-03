«Η Ελλάδα διατηρεί άσβεστη τη μνήμη των αγώνων και των θυσιών των αδελφών μας στην Κύπρο», αναφέρει ο Νίκος Δένδιας.

«Τιμάμε τη μνήμη του Γρηγόρη Αυξεντίου, 69 χρόνια μετά την ηρωική του θυσία», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:

«Τιμάμε τη μνήμη του Γρηγόρη Αυξεντίου, 69 χρόνια μετά την ηρωική του θυσία.

»Ο "Σταυραετός του Μαχαιρά", ανιδιοτελής πατριώτης, επέλεξε με επίγνωση και αυταπάρνηση να βαδίσει τον δρόμο της υπέρτατης θυσίας και να γίνει σύμβολο του αγώνα για ελευθερία του Κυπριακού Ελληνισμού.

»Η Ελλάδα διατηρεί άσβεστη τη μνήμη των αγώνων και των θυσιών των αδελφών μας στην Κύπρο».

